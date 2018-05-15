Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze’de yaşanan katliamdır

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail ordusunun 14 Mayıs'ta Gazze'de Filistinlilere yönelik işlediği katliama tepki gösterdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 14 Mayıs’ta Gazze’deki İsrail saldırılarında yaralanan ve hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik açıklamada bulundu. 1 Nisan’dan bu yana bölgedeki tıbbi yardım çalışmalarını artıran MSF, son saldırıları “katliam” olarak nitelendirdi ve şiddet eylemlerine acilen son vermesi için İsrail’e çağrıda bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Filistin Temsilcisi Marie-Elisabeth Ingres, “Gazze’de yaşanan insanlık dışı olayları kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

1 NİSAN’DAN BERİ KESİNTİSİZ AMELİYAT YAPIYORUZ!

Açıklamasında İsrailli yetkililere seslenen Ingres, şunları söyledi:

“Silahsız bu kadar çok sayıda insanın, bu kadar kısa bir süre içinde vurulduğuna tanık olmak dayanılmaz. Filistin’deki sağlık ekiplerimiz, 1 Nisan’dan beri kesintisiz çalışarak erkek, kadın ve çocukları ameliyat ediyor ve ameliyat sonrası bakım desteği sağlıyor. Bu çabaları bugün, bu gece, yarın ve ihtiyaç olduğu müddetçe devam edecek. Çalıştığımız hastanelerden birinde yaşanan kaos, 2014 Savaşı sırasında bombardımanların hemen ardından yaşadıklarımıza benziyor: Sağlık çalışanları var gücüyle çalışsa da, birkaç saat içinde getirilen çok yüksek sayıda yaralının tedavisine yetişmekte zorlanıyor. Bugün ekiplerimiz 30’dan fazla cerrahi müdahale gerçekleştirdi, bazen aynı ameliyathanede iki veya üç hastayı ameliyat ettiler, hatta bazen koridorlarda bile ameliyatlar yapıldı.

YAŞAYANLARIN ÇOĞU SAKAT KALACAK!

“Dökülen bunca kan, İsrail ordusuunun yedi haftadır uyguladığı politikanın devamıdır: İsrail ordusu, Ayrım Duvarı’na yaklaşan herkesi meşru hedef sayarak göstericilere gerçek mühimmatla ateş ediyor. Yaralananların pek çoğu ömürleri boyunca kalıcı engellerle yaşayacak.

Bugün, yani Filistinlilerin Nakba Günü’nü anacağı Salı günü yine gösteriler yapılacağı duyuruldu. İsrail ordusu, Filistinli göstericilere karşı uyguladığı orantısız şiddete bir an önce son vermelidir.”

MSF’NİN FİLİSTİN’DEKİ ÇALIŞMALARI NELER?

Açıklamada verilen bilgilere göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 14 ve 15 Mayıs’ta acil ameliyat yapacak 4 ekibi 3 hastanede görevlendirdi (Deyr el Bala’daki El Aksa Hastanesi’nde 2 ekip, Beyt Lahya’daki El Awda Hastanesi’nde 1, Refah’taki An-Najah Hastanesi’nde 1 ekip). 14 Mayıs’ta toplamda 30’dan fazla cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Aynı gün 2 hastaneye, kırıkların tedavisinde kullanılan eksternal fiksatörler de dahil olmak üzere tıbbi malzeme bağışı yapıldı.

MSF ayrıca Filistin’de 4 ameliyat sonrası bakım kliniğinde çalışmaya devam ediyor. Bu kliniklerde, daha önceki gösterilerde yaralanan ve ilk ameliyatları yapılmış olan hastalara ameliyat sonrası tıbbi destek veriliyor (1 Nisan 2018’den bu yana, İsrail ordusu tarafından vurulan 800’den fazla kişi bu kliniklerde tedavi edildi). (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 12:12

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