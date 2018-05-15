6 aydır tutuklu olan Osman Kavala'dan mektup: İddianameyi bekliyoruz

1 Kasım 2017'den beri tutuklu bulunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala cezaevinden mektup gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 17-25 Aralık soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, cezaevinden mektup gönderdi.

Sitesinde yayınlanan mektupta, tutuklanmasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hakkında iddianame bile hazırlanmadığını hatırlatan Kavala, “Benim gibi cezaevlerinde aylardır belirsizlik içinde iddianamelerinin hazırlanmasını bekleyenlerin sayısı az değil. Bu durum, adil yargılanma mekanizmasında bir dengesizliğe işaret ediyor” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, olağanüstü bir tedbir olan ‘tutuklama’ kararı için ‘yeterli şüphenin’ yeterli görülmediğini ve somut deliller aranmasının gerekli kılındığını kaydeden Kavala, “Ülkemizde ise durum farklı. Savcı ağır ceza gerektiren bir suç tarifi yaptığı zaman hakim kendini tutuklama kararı vermekte adeta zorunlu hissediyor. Yeterli delil olmadan verilen bu kararlar, iddianamenin hazırlanma sürecini de etkiliyor. Tutuklamadan sonra toplanan delillerle tutukluluk kararını haklı çıkarma çabası, bu süreci uzun ve sıkıntılı bir hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Kavala'nın mektubu şöyle:

"Silivri'de tutukluluğumun altıncı ayı 1 Mayıs’ta tamamlandı. İddianameyi bekliyoruz.

Masumiyet karinesi adil yargılanma hakkının temel bir öğesi olduğu için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olağanüstü bir tedbir olan tutuklama kararı için 'kuvvetli şüpheyi' yeterli görmüyor, somut deliller aranmasını gerekli kılıyor. Ülkemizde ise durum farklı. Savcı ağır ceza gerektiren bir suç tarifi yaptığı zaman hakim kendini tutuklama kararı vermekte adeta zorunlu hissediyor. Yeterli delil olmadan verilen bu kararlar, iddianamenin hazırlanma sürecini de etkiliyor. Tutuklamadan sonra toplanan delillerle tutukluluk kararını haklı çıkarma çabası, bu süreci uzun ve sıkıntılı bir hale getiriyor. İddianamenin hazırlanması uzadıkça, tutukluluk süresi de uzuyor, şüphelinin kendisine verilecek cezaya istinaden özgürlüğünden mahrum bırakıldığı zamanın bedeli telafisi mümkün olmayan bir seviyeye ulaşıyor.

Benim gibi cezaevlerinde aylardır belirsizlik içinde iddianamelerinin hazırlanmasını bekleyenlerin sayısı az değil. Bu durum, adil yargılanma mekanizmasında bir dengesizliğe işaret ediyor. Masumiyet karinesi başından itibaren yargı sürecinin temel unsuru olarak kabul edilmezse bu dengesizlik sürüp gidecek." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 11:24

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