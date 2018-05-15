Tekmelediği madenci, Yusuf Yerkel'i yalanladı

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamı sonrası madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyen Yusuf Yerkel'in açıklamalarına yalanlama geldi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden katliamı sonrası dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık, Yerkel'in özrü kabul etmediğini belirtti ve “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” dedi.

Katliamın 4. yıl dönümünde Twitter hesabından açıklama yapan Yerkel, günah keçisi ilan edildiğini öne sürerek "Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti" dedi.

Ancak Kocabıyık, Yerkel'in bu iddiasını doğrulamadı. Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'e konuşan Kocabıyık, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, Yerkel ile sadece bir kez görüştüğünü, işsiz olduğu dönemlerde dahi telefonlarına çıkmadığını söyledi.

'İŞ VERİLMEDİ, KARA LİSTEYE ALINDIM'

Kocabıyık, şöyle konuştu: "Bir kere telefon etmekle bu iş bitiyorsa, tamam. Tekme fotoğrafının yayımlanmasından sonra Soma’da kimse bana iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı. Hep ‘Toplantıdayım’ dedirtti. O zaman Ankara’da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi."

Başbakanlık’ın Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla ceza alan Kocabıyık, hakkında 'provokatör' suçlamasıyla haber yapan bazı medya kuruluşlarına karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamadığını belirtti. Bu nedenle adalet üzerine konuşmak istemediğini söyleyen Kocabıyık, “Ben gariban bir insanım” diyerek “Davalar hep bizim aleyhimize dönüyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” diye konuştu.

YERKEL TEKMEDEN SONRA DOKTOR RAPORU ALMIŞTI

Madenciye tekme atan Yusuf Yerkel, olayın ardından 7 günlük iş göremezlik raporu almıştı. Servan Gökhan isimli doktorun imzası bulunan sağlık raporunda Yerkel'e 'tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı konulduğu' ortaya çıkmıştı.

KOCABIYIK'A 10 AY HAPİS VE PARA CEZASI!

Yerkel'in aldığı iş göremezlik raporunun tartışmaları devam ederken, tekmelediği madenci Erdal Kocabıyık 10 ay hapis ve para cezasına çarptırılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 07:25

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