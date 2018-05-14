Cizre’de göçük: 2 işçi yaralandı

Cizre’nin Konak Mahallesi’nde yapılan yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi’ndeki Dicle Nehri kenarında devam eden yol yapım çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte, işçi Nesim ve kardeşi Hakim Aktuğ toprak altında kalarak yaralandı. Olay yerine gelen yurttaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, tedavi için İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İşçilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 19:26

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