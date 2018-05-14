Somalı ailelerden özür dileyen Yerkel’e: Adalet aramakla başlasın

Somalı ailelerden katliamın ardından madenci tekmeleyip 4 yıl sonra özür dileyen Yusuf Yerkel’e çağrı: 'Soma için adalet aramakla başlayabilir'

Ayşe SÜRME

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamının ilk günlerinde bir madenciyi sokak ortasında tekmeleyen ve 4 yıl sonra özür dileyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Basın Müşaviri Yusuf Yerkel’e seslenen madenci yakınları, “Soma için adalet aramakla başlayabilir” çağrısı yaptı.

Katliamın ardından kente gelen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Basın Müşaviri Yusuf Yerkel, sokak ortasında madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmelemişti. Yerkel, daha sonra madenciye attığı tekme nedeniyle ayağının incindiği iddiasıyla 7 günlük iş göremez raporu alırken, Kocabıyık ise Erdoğan’ın korumalarının aracına zarar verdiği gerekçesi ile 631 lira para cezası ile cezalandırılmıştı.

Facianın dördüncü yıl dönümünde yaşananlara tepkilerin gösterildiği sırada AKP’den milletvekili aday adayı olan Yerkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür dileyerek, “Günah keçisi ilan edildim” dedi. Yerkel’in 4 yıl sonra gelen özrüne tepki gösteren Somalı aileler, madenciler için adalet aramakla başlayabilir, açıklaması yaptı.

‘ÖZÜR BÖYLE OLMAZ!’

Madenci Kader Yıldırım’ın annesi Elmas Kaya, yaşanan bunca şeyin ardından 4 yıl geçtikten sonra kuru bir özür dilemenin anlamı olmadığını söyledi. Kocabıyık’a atılan tekmenin o gün tüm maden işçileri ile birlikte yaşamını yitiren 301 madenci ve yakınlarına atılmış hissettiklerini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

“Bu insanların ne kadar çirkefleşebildiğinin de bir örneği. Ben o insanlar gibi değilim. O kadar insan katledildi. Dört senedir mahkemede adalet arayışındayız. Dört sene sonra çıkıp özür dileniyor. Dört senedir sen mahkemede hiçbir destek vermemişsin. Gelip kimsenin halini hatırını sormamışsın. Bugün belki de vicdanını rahatlatmak için böyle yapıyorsun. Ama gerçekten özür dilenecekse, öncelikle Soma’da adalet arayışında olmasını bekleriz. Gerçek faillerin yargılanması için mücadele etmesini isteriz. İktidardakiler de bu katliamdan sorumludur. Eğer özür dileyecekse Soma için gerçekten adalet aramakla başlayabilir.”

‘ACILARIMIZA DA SAYGILARI YOK’

Madende yaşamını yitiren madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak ise 4 yıldır içlerinde acı ve öfke biriktiğini belirterek, adalet arayışları boyunca her mahkemeye gittiklerinde yeni bir Yerkel vakası ile karşılaştıklarını söyledi. Yerkel’in kuru bir özür dilemekle ödüllendirilmeyi hedeflediğini dile getiren Çolak, şunları söyledi:

“Hem tekme atacaksın, halkına hakaret edeceksin, sonra iktidar gelip seni ödüllendirecek. Kendi çıkarları için harcadıkları paraları iş güvenliğine harcasalardı bizim çocuklarımız evine ekmek götürseydi. Katliamda resmen devlet memuru gibi değil iktidarın siyasetçisi gibi çalıştı. Benim memurum bağımsız olmalı, vatandaşa sahip çıkacak. Resmen dalga geçiyorlar. Ben sizi döverim de, özür de dilerim, yargılanmam, oylarınızı da alırım demek istiyorlar. E başımızdaki lider de bunu söylüyor zaten. Annemize babamıza da küfür ediliyor. Her şeye hakaret ediyorlar. Ne bu halka, ne de acımıza saygıları var. Hiç olmazsa onurunuzu rencide etmeyin.” (Manisa/MA)

Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel: Günah keçisi ilan edildim

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 15:49

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