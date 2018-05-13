Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel: Günah keçisi ilan edildim

Soma Katliamı'nın ardından madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel: İstemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir.

Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin ardindan madenci tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, bir fotoğraf üzerinden 'günah keçisi' ilan edildiğini iddia etti, özür diledi. Muharrem İnce ise "Özür yetmez, o tekmeci müşavir bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek" açıklamasında bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği iş cinayetinin 4. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yapan Yerkel kamuoyundan özür diledi.

Yerkel, "4 yıl önceki Soma faciası hepimizin yüreğini sızlatmış ve yaralamıştır. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalan kederli ailelerine sabır ihsan eylesin. Bu konuyla alakalı kamuoyu ile bazı hususları paylaşmak istiyorum" dedi.

Yerkel sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding'i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir. Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti. Geçen bu dört yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım. Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi gözönünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum."

MUHARREM İNCE: O TEKME BENİM CİĞERİME OTURMUŞTU

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Soma mitinginde yaptığı konuşmada “Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim, ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerdim" demişti.

MUHARREM İNCE: ÖZÜR YETMEZ, YARGIYA HESAP VERECEK

Yerkel’in bu sözlerden birkaç saat sonra özür dilemesine Muharrem İnce tepki gösterdi.

Cumhuriyet'e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, “Yerde yatan madenciye insafsızca tekme atan müşavir, bizim hesap soracağız açıklamalarından sonra mı hatırladı özür dilemeyi? Özür yetmez, o tekmeci müşavir bizim iktidarımızda yargıya hesap verecek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, Soma Katliamı’nı protesto ettiği için iki özel harekatçının yere yatırdığı madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atmıştı. Olayın ardından Yusuf Yerkel’in madencinin kendisini darbettiği iddiasıyla 7 günlük rapor aldığı ortaya çıkmıştı. Tekmelenen madenci ise “Kamu kurumuna ait araca zarar vermek”ten 543 lira cezaya çarptırılmış, işsiz kalmış ve altı yıl hapis istemiyle yargılanmıştı. Yusuf Yerkel hakkında ise hiçbir işlem yapılmamıştı. (HABER MERKEZİ)

Soma’da miting: Sorumlular maden kazalarına 'fıtrat' diyenlerdir

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 19:40

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