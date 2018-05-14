Şanlıurfa'da külliye inşaatında göçük: 6 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi, 6 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'da, yapımı süren 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Moloz altında kalan 6 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine çakılan tahta, kalıplara beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan 6 işçi, molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. 6 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan çökmenin meydana geldiği külliye çevresindeki yolları trafiğe kapatan ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Çökmenin, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle betonların kurumaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. (Şanlıurfa/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 14:34

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