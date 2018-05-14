Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 12:08
Fotoğraf: DHA
Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan operatör öldü
14 Mayıs 2018 12:00
Gaziantep'te inşaatta vinç operatörlüğü yapan Halil Taşçı, ikinci iş gününde hayatını kaybetti.
Gaziantep'te konut inşaatı sırasında devrilen vincin altında kalan operatör Halil Taşçı (27) yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Belediyenin konut inşaatında çalışan vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Devrilen vincin altında kalan ve dün işe başlayan operatör Halil Taşçı hayatını kaybetti.
Taşçı'nın cesedi, ihbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
NİSAN AYINDA 177 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Nisan ayında en az 177 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. İSİG raporuna göre iş cinayetlerinin yüzde 20'si inşaatlarda yaşanmıştı. (Gaziantep/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 12:08
Nisan ayında en az 177 işçi iş cinayetlerine kurban gitti
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