TZOB, Dünya Çiftçiler Günü için bir video klip hazırladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir video klip hazırladı. Videoda Türkiye'nin farklı illerinden çiftçiler, Aşık Veysel'in Kara Toprak adlı eserini seslendirdi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir de açıklama yayınladı. Bayraktar, çiftçinin bu ülkenin temel direği olarak 81 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı ve yabancıyı, 40 milyona yakın turisti beslediğini, 6 milyona yakın kişiye istihdam sağladığını, işsizliği 2 puan düşürdüğünü, 17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yapılmasına imkan tanıdığını bildirdi.

TZOB Genel Başkanı: Girdi maliyetleri makul düzeylere çekilsin

'ÜLKENİN TARIMSAL POTANSİYELİ KULLANILAMIYOR'

Şemsi Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından bu yana her yıl tüm dünyada 14 Mayıs’ın “Dünya Çiftçiler Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti. Bu günün kutlanmasıyla değeri çok da iyi anlaşılmayan çiftçinin ve tarım sektörünün gündeme geldiğini vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından cennet gibi bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, bu potansiyelin tam olarak kullanılamadığını ifade ederek "Tarımın, arazi parçalanması ve işletme ölçek sorunu, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri, tarım sigortasının yeterince yaygınlaşamaması, sulama, girdi maliyetleri, kredi finansman, örgütlenme, üretim planlaması, fiyat istikrarı, eğitim, kırsalda nüfus kaybı gibi çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları çözmek zorundayız. Çözüm bekleyen sorunların en önemlileri yapısal sorunlar olan arazi parçalılığı, sulama altyapı eksikliği ve örgütlenmedir” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 13:07

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