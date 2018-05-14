TZOB Genel BaÅŸkanÄ±: Girdi maliyetleri makul dÃ¼zeylere Ã§ekilsin

TZOB Genel BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar; mazot, gÃ¼bre, yem gibi girdi maliyetlerinin makul dÃ¼zeylere Ã§ekilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Türkiye Ziraat OdalarÄ± BirliÄŸi (TZOB) Genel BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar, çiftçinin, bu ülkenin temel direÄŸi olarak, 81 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aÅŸkÄ±n mülteci, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve yabancÄ±yÄ±, 40 milyona yakÄ±n turisti beslediÄŸini, 6 milyona yakÄ±n kiÅŸiye istihdam saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸi 2 puan düÅŸürdüÄŸünü, 17 milyar dolarlÄ±k gÄ±da ve tarÄ±m ihracatÄ± yapÄ±lmasÄ±na imkan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Çiftçinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin öneminin idrak edilmesini isteyen Bayraktar, Çiftçiyi rahatlatmak için baÅŸta mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilerek tüm sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesi gerektiÄŸini belirtti.

Åžemsi Bayraktar, 14 MayÄ±s Dünya Çiftçiler Günü dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, UluslararasÄ± TarÄ±m Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafÄ±ndan alÄ±nan kararla 1984 yÄ±lÄ±ndan buyana, her yÄ±l tüm dünyada 14 MayÄ±s’Ä±n “Dünya Çiftçiler Günü” olarak çeÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu günün kutlanmasÄ±yla deÄŸeri çok da iyi anlaÅŸÄ±lmayan çiftçinin ve tarÄ±m sektörünün gündeme geldiÄŸini vurgulayan Bayraktar, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “TarÄ±m, önemi tartÄ±ÅŸÄ±lmaz bir sektördür. TarÄ±m modasÄ± geçmeyen tek sektördür. Elektronik aletler, makineler, motorlu araçlar olmadan da yaÅŸanabilir ama gÄ±da olmadan yaÅŸanamaz, gÄ±da ihtiyacÄ± ertelenemez. Bütün insanlÄ±k tarihi boyunca tarÄ±m, en stratejik sektör olmuÅŸtur. Uzay çaÄŸÄ±nÄ± yaÅŸarken, dijital devrim ve otomasyon her alana girmiÅŸken hala dengesiz gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nedeniyle yüz milyonlarca insanÄ±n açlÄ±k çekmesini gelecek kuÅŸaklara anlatamayÄ±z. Üstelik yüz milyonlarca insan açlÄ±k çekerken gÄ±danÄ±n üçte birini, 1,3 milyar ton gÄ±dayÄ± çöpe atarken bunu açÄ±klayamayÄ±z.”

TZOB, DÃ¼nya Ã‡iftÃ§iler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in bir video klip hazÄ±rladÄ±

TARIMSAL POTANSÄ°YEL AÇISINDAN EN ÅžANSLI ÜLKELER ARASINDAYIZ

Türkiye’nin tarÄ±m potansiyeli açÄ±sÄ±ndan en ÅŸanslÄ± ülkeler arasÄ±nda bulunduÄŸuna ve ülke olarak çok stratejik bir konumda olduÄŸuna dikkati çeken Bayraktar, tüm bu artÄ±lara raÄŸmen, Türkiye’nin tarÄ±m sektöründe var olan potansiyeli tam olarak kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “var olan potansiyeli kullanamÄ±yoruz çünkü; tarÄ±mÄ±n, arazi parçalanmasÄ± ve iÅŸletme ölçek sorunu, tarÄ±m arazilerinin amaç dÄ±ÅŸÄ± kullanÄ±mÄ±, küresel Ä±sÄ±nmadan kaynaklÄ± iklim deÄŸiÅŸiklikleri, tarÄ±m sigortasÄ±nÄ±n yeterince yaygÄ±nlaÅŸamamasÄ±, sulama, girdi maliyetleri, kredi finansman, örgütlenme, üretim planlamasÄ±, fiyat istikrarÄ±, eÄŸitim, kÄ±rsalda nüfus kaybÄ± gibi çeÅŸitli sorunlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu sorunlarÄ± çözmek zorundayÄ±z. Çözüm bekleyen sorunlarÄ±n en önemlileri yapÄ±sal sorunlar olan arazi parçalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sulama altyapÄ± eksikliÄŸi ve örgütlenmedir.”

ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N ÖNCELÄ°KLÄ° TALEPLERÄ°

Çiftçiyi rahatlatmak için mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmesi gerektiÄŸini belirten Bayraktar, çiftçinin öncelikli taleplerini ise ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Hazineye ait arazilerde ecrimisil ödeyerek tarÄ±msal üretim yapan çiftçilerimizin sorunlarÄ±n bir bölümü çözüldü. Bu ÅŸekilde üretim yapan bütün çiftçilerimizin çiftçi kayÄ±t sistemi (ÇKS) konusundaki sorunlarÄ±nÄ±n çözüm yolu bulunmalÄ±dÄ±r. Bu sorunlar çözülmeli ki çiftçimiz tarÄ±msal desteklerden yararlansÄ±n, hazine destekli düÅŸük faizli Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatifleri kredisi kullanabilsin, tarÄ±m sigortasÄ± yaptÄ±rabilsin, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ürün satabilsin. Ä°ntikali yapÄ±lmamÄ±ÅŸ arazilerde intikal iÅŸlemlerini hÄ±zlandÄ±rmak için, 15 MayÄ±s 2018 tarihine kadar uzatÄ±lan ‘miras kalan tarÄ±m arazilerinin intikal iÅŸlemleri esnasÄ±nda alÄ±nan tapu harcÄ± muafiyeti’ devam ettirilmelidir. 2B arazilerinin, tarÄ±m arazisi olarak korunmasÄ± kaydÄ±yla çiftçimize satÄ±ÅŸÄ±nda rayiç bedel, tarÄ±msal arazi rayiç bedeli üzerinden belirlenmelidir. Çiftçilerimize verilen doÄŸrudan destekler, TarÄ±m Kanununda öngörüldüÄŸü gibi gayri safi yurtiçi hasÄ±lanÄ±n yüzde 1’ine çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. TarÄ±msal desteklerden alÄ±nan yüzde 2 ile yüzde 4 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen stopaj kesintisi kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çiftçilerimizin 2 bin liranÄ±n üzerinde vadesi geçmiÅŸ vergi, tarÄ±msal amaçlÄ± sulamada kullanÄ±lan elektrik, sulama iÅŸletme ve bakÄ±m ücreti, su kullanÄ±m hizmet bedeli borçlarÄ±nÄ±n desteklerden kesilmesi uygulamasÄ±ndan vazgeçilmelidir. TarÄ±mda kullanÄ±lan elektrik, tohum, fide ve ilaçtan alÄ±nan KDV sÄ±fÄ±rlanmalÄ±, elektrikteki enerji fonu ve TRT payÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. HayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmelerinde kullanÄ±lan elektriÄŸe tarÄ±msal sulama abone grubu tarifesi uygulanmalÄ±dÄ±r.

Çiftçimizin düÅŸük faizli kredi talebi karÅŸÄ±lanmalÄ±, tarÄ±msal kredilerde kredi masraflarÄ± alÄ±nmamalÄ±, sigorta mecburiyeti kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çiftçilerimize yeni finansman olanaklarÄ± saÄŸlanmalÄ±, takibe düÅŸmüÅŸ kredi borçlarÄ± faizsiz ve uzun vadeli olarak yapÄ±landÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Dekar baÅŸÄ±na 1 liradan 5 liraya yükseltilen yeraltÄ± suyu kullanÄ±m ücreti yeniden 1 liraya düÅŸürülmelidir. Üreticilerimize kullandÄ±klarÄ± yem için fatura karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda belli bir miktar destek verilmeli veya yemi TarÄ±m ve Kredi Kooperatifleri/üretici örgütleri kanalÄ±yla uygun fiyattan temin edebilmelerine imkan saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. 2017 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi, 2018 yÄ±lÄ±nda da doÄŸal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatiflerine olan borçlarÄ± ertelenmelidir. TarÄ±m sigortalarÄ±nda primler çiftçimizin ödeyebileceÄŸi seviyelere çekilmeli, sigorta kapsamÄ± geniÅŸletilmelidir. TarÄ±m BaÄŸ-Kurlularda aylÄ±k prim ödeme gün sayÄ±sÄ± 25 günden, 2008 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi yeniden 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize, prim ödedikleri her yÄ±l için 90 gün, 4 yÄ±lda 1 yÄ±l hesabÄ±yla fiili hizmet payÄ±, kamuoyunda bilenen ismiyle yÄ±pranma hakkÄ± verilmelidir. KadÄ±n çiftçilerimizin, sigortalÄ± olmadan önce gerçekleÅŸen doÄŸum nedeniyle hizmet borçlanmasÄ± yapabilmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Çiftçilerimize muafiyette geçen süreler için borçlanma imkanÄ± verilmelidir.”

Son olarak tüm çiftçilerin 14 MayÄ±s Dünya Çiftçiler Günü kutlayan Bayraktar, çiftçilere bereketli hasatlar diledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 MayÄ±s 2018 13:12

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