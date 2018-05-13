Asker anneleri Anneler Günü'nde Edirnekapı’daydı

Çatışmalarda hayatını kaybeden asker anneleri, Anneler Günü'nde Edirnekapı’daki şehitlikte çocuklarını ziyaret etti.

Çatışmalarda hayatını kaybeden asker anneleri, Anneler günü dolayısıyla Edirnekapı’da çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan asker anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

‘SEDAT AMCAM ÜZÜLMEZ Mİ?’

Piyade Komando Sedat Karaçor’un annesi Zeliha Karaçor, “Bugün yavrumun ölüm yıl dönümü. Bugün benim en zor günüm. Anneler günü…Maalesef bugün anneler günü” diye konuştu. Karaçor’un yeğeni Bengisu, babaannesine “Sen ağlıyorsun ya, Sedat Amcam üzülmez mi?” diye sordu. (İstanbul/DHA)

Cumartesi Anneleri: Anneler Günü bizim için cehennem

Somalı anneler, Anneler Günü'nde evlatlarının mezarı başındaydı

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