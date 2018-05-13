Bostancı Adalar İskelesi'nde 'Faytondan in, bisiklete bin' eylemi

İstanbul'da Bostancı Adalar İskelesi’nde 'Faytonlar kaldırılsın, beygirlere özgürlük' eylemi yapıldı.

İstanbul'da Bostancı Adalar İskelesi’nde toplanan Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Adalar’da kullanılan atlı faytonların kaldırılması için eylem yaptı.

Faytonları çeken atlara eziyet edildiğini söyleyen Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Kadıköy Bostancı Adalar İskelesine gelerek eylem yaptı. Açıklamada " Yaşamın savunucuları olarak, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve bundan sonra da yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Adalarda yapılan faytonculuğa karşıyız. Faytonların tamamen kaldırılmasını istiyoruz talebimiz budur” denildi.

Eylemde, "Faytondan in bisiklete bin", "Faytonlar kaldırılsın, beygirlere özgürlük", "İsyan, beygir, özgürlük" yazılı dövizler yer aldı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 16:47

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