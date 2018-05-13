Soma’da miting: Sorumlular maden kazalarına 'fıtrat' diyenlerdir

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı'nın dördüncü yıl dönümünde miting yapıldı. Madenci aileleri yeni Soma’lar yaşanmaması için madenlerin kamulaştırılmasını ve taşeron çalışmanın yasaklanmasını istedi.

Soma'da, Soma Kömürleri AŞ’ye ait Eynez Maden Ocağında 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın yıl dönümünde “Soma İçin Adalet Türkiye İçin Adalet” mitingi düzenlendi. Mitingi, Soma 301 Madenci Aileleri Derneği, Sosyal Haklar Derneği (SHD), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) ve Soma’da bulunan kitle örgütleri ortaklaşa düzenledi. Mitinge, Manisa'nın yanı sıra, İzmir, Aydın ve Balıkesir'den yoğun bir şekilde katılım oldu.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) Soma Şubesi önünde başlayan yürüyüşün en önünde madenci ailesinin yaptığı “Acıları Bal Eyledik Yanan Nefeslerle. Somalılar Sizleri Özler Susmayan Nefeslerle” pankartı taşındı.

Mitinge Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan CHP milletvekilleri Engin Altay, Mehmet Tüm, Musa Çam, Orhan Sarıbal, Tur Yıldız Biçer, Tacettin Bayır katıldı.

Ege Üniversitesinden güvenlik soruşturması ile çıkarılan Genel İş 7 Nolu üyesi taşeron işçiler “Somanın Ateşi Katilleri Yakacak” ve “İş Cinayetlerine Son” dövizleri ile yürüdü.

TMMOB üyeleri “Kar Hırsına İşçi Cinayetlerine İş Katillerine Tamam” pankartı açarken maden bölümü öğrencileri “Sizin Attığınız Tekme Bizim Yüreğimize Geldi. Atılan Son Tekmeyi UnuTAMAM” pankartı ile yürüdü.

‘VE BİZ BİTTİ DEMEDEN BU DAVA BİTMEYECEK’

Mitingte madenci aileleri adına konuşan Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Soma Faciası alınmayan önlemlerin ve formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı ve güvenliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği çalışma koşullarında ve göz göre göre gerçekleşmiş bir katliamdır. 4 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Karar aşamasına gelen davada her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya çalışılıyor. Gerçek suç örtbas edilmeye çalışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de davamızın peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" dedi.

Katliamın sorumlularına değinen Çolak şunları söyledi "Bizler beşinci yıla 'Ölüm madencinin kaderidir' diyen Cumhurbaşkanını, gömleği kirlenen enerji bakanını, işçinin yemek yediği kabı tekmeleyerek 'hadi hadi' diyen amirleri, madenci yakınlarını tekmeleyenleri, olayın başında beri iktidarın yanında yer alan sendikayı hafızamıza kazıyarak giriyoruz. Bizler Soma'nın, Ermenek'in, Şirvan'ın nedeni biliyor, sorumlularını tanıyoruz. Sorumlular işçisinden önce çıkarılan madeninin tonunu hesaplayan patronlardır. Sorumlular kamusal denetimle yükümlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Genel Müdürlüğü'dür. Sorumlular 301 canımızın ardından sahte gözyaşları döküp verdikleri sözleri tutmayanlardır. Sorumlular maden kazalarına 'fıtrat' diyenlerdir. Sorumlular iş güvenliği tedbirlerini yerini getirmeyenlerdir. Sorumlular iktidarlarını işçi kanıyla sulayanlardır, iktidardır.”

‘VERDİĞİMİZ MÜCADELE YİTİRİLENLER İÇİN DEĞİL, KALANLAR İÇİN’

Verdikleri mücadelenin yitirdikleri için değil kalanlar için olduğunun altını çizen Çolak "Günde ortalama 4 işçinin yaşamını yitirdiği ülkemizde bir daha Soma yaşanmaması içindir. 4 yıldır görüyoruz ki patronlar hala yasal zorunluluk ve denetim sınırlarını aşmaktadır. Şu açıktır ki iş sağlığı ve güvenliğinin alınmadığı her ocak yeni Somalara, yeni Şirvanlara gebedir. 4 yıldır inatla söylüyoruz; madenler kamulaştırılmalı, taşeron çalışma yasaklanmalı ve iş sağlığı ve güvenliği zorunlu hale getirilmelidir. 301 rakam değil, bir avuç kömür için bir ömür verenlerin simgesidir dostlar. Bizler de aileler olarak bu katliamın sorumluları hesap verene dek, işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemlerinin alındığı güvenceli bir geleceği inşa edene dek mücadele etmeye devam edeceğiz. Adalet talebimizi haykırmaktan geri durmayacağız" dedi.

SELMA GÜRKAN: İŞÇİ KATLİAMLARINA 'TAMAM' DİYECEĞİZ

Mitingte konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, “Daha çok kar hırsı için katledilen kardeşlerimizi unutmayacağız. Ülkeyi işçi mezarlığına getirenleri, atılan tekmeleri, işçiler üzerinden büyüyenleri, iş güvenliği yönetmeliklerini erteleyenleri, işçileri suçlayanları, sorumlulukları olan bürokratları unutmayacağız. Toplumdaki sorunları çözmek yerine önümüze baskın seçim koydular. 24 Haziran'da sandıkta bizim geleceğimiz kendi elinde diyeceğiz. Kaderimizi değiştirmek için, yağma düzenine, işçi katliamlarına ‘tamam’ diyeceğiz. Sandığa giderken adaletsizlikleri de unutmayacağız. Tek adam tek yönetimine karşı demokrasi mücadelesini, işçilerin emekçilerin kendi iktadarını kurmalıyız. (Manisa/EVRENSEL)

Haber ve fotoğraflar: Dilek Omaklılar, Metahan Ud

DEMİRTAŞ: ADALET ARAYIŞINI SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Soma Katliamı’nın yıldönümünde yolladığı mesajında, “Katliamla ilgili adalet arayışını sonuna kadar takip edeceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

Demirtaş’ın katliamın dördüncü yılına ilişkin yolladığı mesaj şu şekilde:

“Türkiye’de emekçilerin yaşam hakkının korunması ve çalışma koşullarının güvenli hale getirilmesi AKP iktidarının öncelikleri arasında hiçbir zaman olmadı. AKP’nin önceliği her zaman rant ve kâr hırsı oldu. AKP iktidarı işçilerin canı pahasına, sermayenin tarafında olmaya devam etmiş, işçi cinayetlerine davetiye çıkaran politikalar üretmiştir. Bu politikalar neticesinde AKP iktidarı süresince maalesef 21 binden fazla emekçi yaşamını yitirmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda anayasal ve yasal mevzuatın yenilendiği, işçi katliamlarının pratikte önlendiği bir emek düzenini madenlerdeki işçiler, çiftçiler, fabrikalarda sömürülen emekçiler ve tüm emek örgütleri ile birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Soma Katliamı’nda yaşanan acıları unutmadığımızın ve yakınlarının acısını halen içimizde hissettiğimizin bilinmesini istiyorum. Soma Katliamı’nda yaşamını yitirenleri tekrar saygıyla anıyor, bu katliam ile ilgili adalet arayışını sonuna kadar takip edeceğimizin sözünü veriyorum.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 17:10

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