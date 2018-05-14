Ä°srail-Ä°ran Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nda ilkler ve paradokslar

Arap dÃ¼nyasÄ±nda geÃ§en haftaya Ä°ran ile Ä°srail arasÄ±nda Suriye Ã¼zerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼zelerle ortaya Ã§Ä±kan kriz damgasÄ±nÄ± vurdu.

Ali KARATAÅž

Arap dünyasÄ±nda geçen haftaya Ä°ran ile Ä°srail arasÄ±ndaki gerilim damgasÄ±nÄ± buldu. Ä°ki ülke arasÄ±nda Suriye üzerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fÄ±rlatÄ±lan füzelerle ortaya çÄ±kan kriz, ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n Ä°ran ile imzalanan nükleer anlaÅŸmadan tek taraflÄ± çekilmesinin ve Ä°srail’deki büyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n ön gününde yaÅŸandÄ±.

Filistinli tanÄ±nmÄ±ÅŸ yazar Abdulbari Atwan, Youtube kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k deÄŸerlendirmesinde, Suriye’deki hedefleri vuran Ä°srail’e ilk defa aynÄ± anda karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸini söyledi. Amerika’nÄ±n oluÅŸturduÄŸu ve aÅŸÄ±lamaz denen “demir kubbenin” füzelere karÅŸÄ± koymada baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu savundu. Atwan, füzelerin gelecek açÄ±sÄ±ndan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± mesajlara da deÄŸindi.

AynÄ± konuyu baÅŸyazÄ±sÄ±nda iÅŸleyen al Kuds al Arabi gazetesi ise çatÄ±ÅŸmadaki pradokslarÄ± vurguladÄ±. Bu çerçevede, diÄŸer çatÄ±ÅŸmalardan farklÄ± olarak gerginliÄŸin Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Rusya’dayken olmasÄ±na, üçüncü bir ülkede yani Suriye’de vuku bulmasÄ±na ve Bahreyn DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n, Ä°srail’i destekleyen mesajÄ±na dikkat çekildi.

BAHREYN’DEN Ä°SRAÄ°L’E AÇIK DESTEK

Bahreyn DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife’nin Ä°srail-Ä°ran çatÄ±ÅŸmasÄ±yla ilgili attÄ±ÄŸÄ± tweet, Arap basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± buldu.

Bahreyn DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Halife, “Ä°ran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, güçleri ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüÄŸü müddetçe Ä°srail’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarÄ±nÄ± yok ederek kendilerini savunma hakkÄ± bulunmaktadÄ±r” ifadelerine yer vermiÅŸti.

Ä°srail Ä°letiÅŸim BakanÄ± Eyüp Kara, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail’in Suriye’de Ä°ran güçlerinin konuÅŸlu olduÄŸu noktalara yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bahreynli Bakan Al Halife’nin yaptÄ±ÄŸÄ± destek açÄ±klamasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Dürzi-Arap asÄ±llÄ± Bakan Kara, “Al Halife’nin tepkisi, Ä°ran’Ä±n düÅŸmanca saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Ä°srail’e verilmiÅŸ tarihi bir destek niteliÄŸindedir” ifadelerini kullandÄ±. Daha da önemlisi, Al Halife’nin açÄ±klamasÄ±nÄ±n “OrtadoÄŸu’da kurulan yeni ittifakÄ±n habercisi” olduÄŸuna vurgusu yaptÄ±.

Bu süreçte Fas, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesti. Ancak Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Anadolu AjansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Fas’Ä±n Ä°ran ile diplamatik iliÅŸkisini kesmesinin uluslararasÄ± oluÅŸumun Ä°ran’Ä± hedef alan kararÄ±yla ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. AttÄ±klarÄ± bu adÄ±mÄ±n nedenini BatÄ± Sahra’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için mücadele eden Polisario örgütüne Ä°ran’Ä±n ve müttefiklerinin verdiÄŸi desteÄŸe baÄŸladÄ±.

LÜBNAN’DA KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

LübnanlÄ± Akademisyen-Yazar Muhammed Nureddin, bu hafta kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede Lübnan seçimlerini deÄŸerlendirdi. Nureddin, parlamentoya giren güçler hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler verirken yaptÄ±ÄŸÄ± ilk tespit seçime katÄ±lÄ±mÄ±n beklenenin altÄ±nda olduÄŸu yönündeydi. Nurettin seçimlerle ilgili olarak sonuç olarak “Lübnan’daki mezhepsel yapÄ± ve geleneksel ve güçlü liderlerin baÅŸarÄ±sÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, gerçek deÄŸiÅŸim umuduna raÄŸmen LübnanlÄ±larÄ±n beklentileri büyük deÄŸil” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

‘RUSYA DA HEDEFTE’

Åžark al Awsat gazetesinde Salih Kallab, Trump’Ä±n Ä°ran’a yönelik politikanÄ±n aslÄ±nda Rusya’yÄ± da hedeflediÄŸini savundu. Kallab, Rusya’nÄ±n sadece OrtadoÄŸu’nun deÄŸil, “dünyanÄ±n yeni ana enerji rezervlerinin bulunduÄŸu” Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±na yerleÅŸmek için büyük çaba sarf ettiÄŸini belirtti. Ä°ran’Ä±n amacÄ±nÄ±n Yemen’e kadar uzanan bir Åžii hilali kurmak olduÄŸunu söyleyen Kallab, Rusya’nÄ±n bunun farkÄ±nda olduÄŸunu ancak Ä°ran’Ä± büyük bir bölgesel güç olarak gördükleri için ittifaka girdiÄŸini yazdÄ±. Astana’daki Suriye müzakereleri sürecinden sonra Suriye’de Esad’Ä±n 185 bin metrekare alana hakimiyet kurduÄŸunu hatÄ±rlatan Kallab “Ancak bu durum ortaya çÄ±kÄ±nca AmerikalÄ±lar gaflet uykularÄ±ndan uyandÄ±lar ve çok geç olmadan duruma el koydular. Ä°ran’a karÅŸÄ± kÄ±smen de olsa bazÄ± tehditler savurmaya baÅŸladÄ±lar. Bunu Rusya’ya karÅŸÄ± da yaptÄ±lar. Birçok ülkeyi içerisinde barÄ±ndÄ±ran bu bölgenin hamisinin Rus-Ä°ran ittifakÄ± olmayacaÄŸÄ± vurguladÄ±lar” dedi.

Ä°SRAÄ°L-Ä°RAN ÇATIÅžMASINDA ÜÇ SENARYO

Abdulbari ATWAN

Bu hafta her zamankinden faklÄ± bir ÅŸekilde sesleniyoruz. Çünkü; Suriye’nin, Ä°ran’Ä±n füzeleri iÅŸgal altÄ±ndaki Golan Tepelerine ulaÅŸtÄ±. Ä°srail’e Suriye’deki hedefleri vururken ilk defa aynÄ± anda karÅŸÄ±lÄ±k verildi. PerÅŸembe günü gerçekleÅŸenler gerçekten de her manada baÅŸÄ±mÄ±z dik yürümemize neden oldu. 1973’ten bu yana Ä°srail’in kentlerimizi bombalamasÄ±na, masumlarÄ± katletmesine alÄ±ÅŸtÄ±k. Ama anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmesine; füzelerle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesine alÄ±ÅŸkÄ±n deÄŸildik. Hem de Golan Tepelerinde. 50’den fazla füze Golan Tepelerinde Ä°srail hedeflerini vurdu. Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, bu füzelere karÅŸÄ± koymada baÅŸarÄ±sÄ±z olduklarÄ±nÄ± itiraf etti. Yani AmerikalÄ±larÄ±n on milyarlarca dolarla oluÅŸturduklarÄ± “demir kubbe” bu füzelere karÅŸÄ± koymada baÅŸarÄ±sÄ±z oldu.

Åžöyle düÅŸünmenizi isterim; Hizbullah’Ä±n elinde 150 bin, Ä°ran’Ä±n elinde 300 bin füze var. Suriye’nin ve Irak’Ä±n elinde füzeler mevcut. AynÄ± anda binlercesi Filistin’in iÅŸgal edilmiÅŸ topraklarÄ±na ateÅŸlenecek olursa Ä°srail nasÄ±l karÅŸÄ± koyacak?

Bu füzeler ne zaman fÄ±rlatÄ±ldÄ±? ABD’nin büyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ± töreninden birkaç gün önce. Neyi kutlayacaklar, ÅŸu an korku içerisindeler. Tavus kuÅŸlarÄ± gibi yürüyorlardÄ±. Biliyorlar ki eÄŸer Suriye’yi vuracak olurlarsa karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anÄ±nda gelecek. Verilen mesaj bu. Verilen diÄŸer bir mesaj da ‘siz askeri bir hedefi vurdunuz, biz de Golan’da askeri bir hedefi vurduk, eÄŸer gelecek sefer sivil hedefleri vurursanÄ±z Golan Tepelerine ulaÅŸan füzeler; Hayfa’ya, Yafa’ya, Akka’ya, Safad’a, Beer Åžeba ve bütün bölgelere ulaÅŸÄ±r, eÄŸer yapabiliyorsanÄ±z Suriye’de Lübnan’da sivil hedefleri vurun’. Mesaj budur.

Liberman, Esad’a ülkedeki Ä°ranlÄ±larÄ± kovmasÄ±nÄ± söylüyor. Liberman, Esad’a nasihat mÄ± veriyor? Olan bu. SavaÅŸlarda psikolojik üstünlüÄŸü elde etmek maddi ve beÅŸeri kayÄ±plardan önemlidir. Ä°srail korku içerisinde.

Ä°srail’in, Ä°ran güçlerinin attÄ±ÄŸÄ± füzelere misilleme olarak atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdüÄŸü füzeler.

Harita:AA

Ä°srail, 1973’ten bu yana hiçbir savaÅŸta kazanmadÄ±. 1982’de kazanamadÄ±, 2000 yÄ±lÄ±nda Lübnan direniÅŸi Ä°srail’i hezimete uÄŸrattÄ±. 2006 yÄ±lÄ±nda Ä°srail güçleri Güney Lübnan’da bir metre bile ilerleyemediler. Ä°srail hava kuvvetleri komutanÄ± geçen üç dört yÄ±l içerisinde yüzlerce hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediklerini itiraf etti. Çünkü onlara kimse karÅŸÄ± koymuyordu. Ama Suriye semalarÄ±nda F-16 uçaklarÄ± düÅŸtüÄŸünden bu yana tek bir uçak bile uçurmuyorlar, füze gönderiyorlar.

DiÄŸer bir nokta Ä°srail’le ittifak içinde olan Suriyeli gruplar; Suriyeli, Ä°ranlÄ± güçlerden ve Hizbullah’tan korumak için Kuneytra ve Dera’ya yerleÅŸtiriliyorlardÄ±. Bu güvenlik ÅŸeridi politikasÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±. KaldÄ± ki güvenlik ÅŸeridi gökyüzünden gelen füzelere karÅŸÄ± ne yapabilir ki? Åžimdi herkes olaylarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n peÅŸinde.

Ben üç senaryo bekliyorum.

Birincisi; Ä°srail, ABD’nin desteÄŸine güvenerek Ä°ran’a yönelik bir saldÄ±rganlÄ±k içerisine girmesi. Trump, daha önce olmadÄ±ÄŸÄ± ölçüde Ä°srail’e destek veriyor.

Ä°kincisi; Amerika’nÄ±n 2003’te Irak’ta uyguladÄ±ÄŸÄ± senaryonun bir benzerini uygulamasÄ±. Ä°ran’Ä±n uranyum zenginleÅŸtirme programÄ± olduÄŸu bahanesiyle Ä°ran’da iktidarÄ±n deÄŸiÅŸmesi için bir saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±. Åžu an Ä°ran’daki iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirme yönünde güçlü bir söylenti var.

Üçüncü senaryo; ABD’nin Irak’ta 1991’de uyguladÄ±ÄŸÄ± planÄ±n benzerini uygulamasÄ±. Ä°ran’Ä±n ekonomisini göçertmek için tam bir ekonomik ambargo koymasÄ±. Böylece Ä°ran halkÄ±nÄ±n yönetime baÅŸkaldÄ±rmasÄ±. Lakin bana göre bütün bunlar bir rüya…

Ä°SRAÄ°L-Ä°RAN ÇATIÅžMASINDAKÄ° PARADOKSLAR

Al Kuds al Arabi

BaÅŸyazÄ±

Ä°SRAÄ°L ile Ä°ran arasÄ±nda salÄ± sabahÄ± ve çarÅŸamba günü gerçekleÅŸen olay, birçok sürpriz ve paradoks barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Ä°lk sürpriz, Ä°ran’Ä±n bu acÄ± veren darbelerle yetinmemesi ve Ä°brani devletine yirmi füze fÄ±rlatmasÄ±ydÄ±. Ä°srail saldÄ±rÄ±sÄ± beÅŸ saat devam etti. Tel Aviv adÄ±na konuÅŸanlara göre Ä°ranlÄ±larÄ±n Suriye’deki tüm askeri hedefleri hedef alÄ±ndÄ±.

Bu savaÅŸtaki ilk paradoks, üçüncü bir ülkenin topraklarÄ±nda ve hava sahasÄ±nda ortaya çÄ±kmasÄ±ydÄ±. Bunun anlamÄ±, savaÅŸan iki tarafÄ±n bir ülkenin egemenliÄŸini ihlal etmesidir. Bu bizi ikinci paradoksa getiriyor; o ülkenin baÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, bir Yunan gazetesinde verdiÄŸi mülakatta ülkesindeki büyük güçler arasÄ±nda doÄŸrudan bir çatÄ±ÅŸma görmemeyi “umut ettiÄŸini” söyleyerek bu çatÄ±ÅŸmayÄ± kabul etmiÅŸ oldu. Çünkü o zaman kontrol elinden gidecek.

Ama son çatÄ±ÅŸmayla ilgili üçüncü paradoks, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netenyahu’ya, Suriye’deki asÄ±l lider Rusya’da gördüÄŸü misafirperverlikteydi.

RUSYA, Ä°SRAÄ°L’E YEÅžÄ°L IÅžIK MI YAKTI?

Putin, (Ä°srail’in) Suriye’ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±na meydan okumadÄ±. Ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile toplantÄ±yÄ± takip eden her ÅŸey, bu iddiayÄ± doÄŸruladÄ±. Rus CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü “Ä°srail ve Ä°ran’dan sorunlarÄ±n diplomasi yoluyla çözülmesini” istedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ne olduÄŸunu anlatÄ±rken “sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir gerginlik” nitelendirmesini kullandÄ±. ProvakasyonlarÄ± durdurmak için karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak taraflara çaÄŸrÄ± yaptÄ±. Bütün bunlar, Kremlin’in Tel Aviv’e Ä°ran’a saldÄ±rmak için yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k verdiÄŸini gösteriyor. Müttefiki Ä°ran’a karÅŸÄ± ne gerçekleÅŸiyorsa Ä°srail’le koordinasyon içinde gerçekleÅŸiyor.

Dördüncü paradoks, Bahreyn DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Halid Ahmed el Halife’nin Twiter’daki açÄ±klamalarÄ±. Al Halife, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “Ä°ran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, güçleri ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüÄŸü müddetçe, Ä°srail’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarÄ±nÄ± yok ederek kendilerini savunma hakkÄ± bulunmaktadÄ±r” dedi.

Bahreyn DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Ä°srail’i “bölge devleti” olarak görüyor. Ä°srail’in korkunç yerleÅŸim siyasetini serbestçe tanÄ±madÄ±r. Filistin ve Filistinlilerin trajedisi ve iÅŸgal altÄ±ndaki Arap topraklarÄ±nÄ±n geri kalanÄ± için daha dehÅŸet verici bir ihmaldir.

SEÇÄ°MDEN SONRA LÜBNAN’DA SÄ°YASÄ° SAHNE

Muhammed NUREDDÄ°N

al Halic

LÜBNAN, 2013’te gerçekleÅŸtirilmesi gereken seçimi 9 yÄ±lda yapmayÄ± baÅŸardÄ±. 1975-1990 arasÄ±ndaki iç savaÅŸta seçim yapÄ±lmamasÄ±na raÄŸmen Lübnan; 1943’ten bu yana uzun bir seçim geleneÄŸine sahip. 6 MayÄ±s’ta gerçekleÅŸen seçimler ile ilgili okumalar politik açÄ±ya göre deÄŸiÅŸiyor.

1. Seçim, oylamaya geniÅŸ katÄ±lÄ±m gerektiren nispi temsile dayanarak gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen oylamaya katÄ±lÄ±m beklendiÄŸi düzeyde deÄŸildi. BazÄ± çevrelerde katÄ±lÄ±m hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±. Bu bir ÅŸeyi ifade ediyor; LübnanlÄ± vatandaÅŸÄ±n iktidardaki siyasal sÄ±nÄ±fa güvenmediÄŸini gösteriyor. Birçok vaat vermelerine raÄŸmen özellikle elektrik, çöp ve su problemlerinde ve en önemlisi de kamu kaynaklarÄ±nda yolsuzluk sorunlarÄ±nda hiçbir ÅŸekilde baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±lar.

2. Lübnan’da ilk kez nispi sistemin uygulanmasÄ±, seçim kampanyalarÄ±na canlÄ±lÄ±k getirmeyi baÅŸardÄ±. Birden çok bölgede birçok baÄŸÄ±msÄ±z ismin parlamentoya girmesini saÄŸladÄ±. (Ancak) BaÄŸÄ±msÄ±z isimlerin sayÄ±larÄ±, onlarca yÄ±ldÄ±r devam eden geleneksel liderliÄŸi kÄ±rmaya yeterli deÄŸildir.

3. Ancak, seçmenlerin “listeden bir adayÄ± seçmelerinin” özgür bÄ±rakmasÄ±, bir parti ve bir liste içinde birçok karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n yolunu açtÄ± ve seçmen oyunu kazanmak için listede yer alan ortaklarÄ± rakiplere çevirdi.

4. Siyasi düzeyde, seçim yasasÄ±nÄ±n göreceli avantajÄ±nÄ±n bir sonucu olarak seçimler, Parlamentodaki katÄ±lÄ±m ve temsil yelpazesini geniÅŸletmeyi baÅŸardÄ±. Lakin bunun en önemli neticesi BaÅŸbakan Saad Hariri’nin Müstakbel Hareketi’nin 34 milletvekilinin 21 milletvekiline düÅŸmesidir.

5. En katÄ± blok, Hizbullah ve Emel Hareketinden oluÅŸan “Åžii ikili” olarak adlandÄ±rÄ±lan bloktu. Bu blok 27 Åžii sandalyeyi kazandÄ±.

6. “Åžii ikili”yi destekleyen farklÄ± mezheplerden 20 kiÅŸi daha seçilmeyi baÅŸardÄ±. Toplamda iki taraf 47 sandalyeye ulaÅŸtÄ± ki bu sayÄ± sayesinde 128 sayÄ±lÄ± parlamentoda herhangi bir kararÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak için sadece 3 oya ihtiyaçlarÄ± var.

7. HÄ±ristiyanlar iki blok arasÄ±nda bölündü. Vatansever Hareket ve onun müttefikleri veya diÄŸer adÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Aun bloku 28 sandalye kazandÄ±. Lübnan Kuvveti ve onu destekleyenler 16 sandalye kazandÄ±. Bu durum, daha önce 9 milletvekili ile temsil edilen Lübnan Kuvvetlerini denge gücü haline getirdi.

8. Lübnan’daki mezhepsel yapÄ± ve geleneksel ve güçlü liderlerin baÅŸarÄ±sÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, gerçek deÄŸiÅŸim umuduna raÄŸmen LübnanlÄ±larÄ±n beklentileri büyük deÄŸil.

FAS Ä°RAN Ä°LE DÄ°PLOMATÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° KESTÄ°

ABD, Ä°srail ile Ä°ran arasÄ±nda gerilimin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± bir zamanda Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Halfi, Fas Hükümetinin Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkileri kesme kararÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± oluÅŸumun Ä°ran’Ä± hedef alan kararÄ±yla ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Fas’Ä±n Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkisini kesme kararÄ±nÄ± AA muhabirine deÄŸerlendiren Halfi, Fas’Ä±n Ä°ran’a karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mÄ±n, Lübnan merkezli Ä°ran’Ä±n desteklediÄŸi Hizbullah örgütünün Polisario Cephesini eÄŸitme ve silahlandÄ±rma nedeniyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Bu kararÄ±, ülkenin ulusal egemenliÄŸini ve çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak için aldÄ±klarÄ±nÄ± savunan Halfi, ülkesinin 2009 yÄ±lÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±na kadar Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkilerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, o zaman da Ä°ran’Ä±n Fas aleyhine çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettikleri için diplomatik iliÅŸkileri kesme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas’Ä±n 1975’te eski Ä°spanyol sömürgesi BatÄ± Sahra’yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir’in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991’de BM’nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas güvenlik güçlerine karÅŸÄ± silahlÄ± mücadele yürütüyordu.AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra’nÄ±n statüsüyle ilgili görüÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.

Ä°srail'den Suriye'ye 'Ä°ran' gerekÃ§eli hava saldÄ±rÄ±larÄ±

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