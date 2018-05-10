İsrail'den Suriye'ye 'İran' gerekçeli hava saldırıları

Suriye’de İsrail-İran gerilimi büyüyor. İsrail, İranlı güçlerin füze saldırıları düzenlediğini öne sürerek hava bombardımanı gerçekleştirdi.

İsrail, İran güçlerinin Golan Tepeleri’ne füze saldırıları gerçekleştirdiğini iddia ederek Suriye’ye hava bombardımanı düzenledi.

Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA), ilk saldırının Lübnan hava sahası üzerinden 01:30’da yapıldığını ve saatlerce devam ettiğini duyurdu. SANA, saldırılara hava savunma sistemiyle karşılık verildiğini gösteren görüntüler yayınladı.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, harekatı doğrulayarak “İsrail ordusunun İranlı hedefleri vurmayı sürdürdüğünü” belirtti. Adraee, operasyonlarına verilecek cevabın da “çok ciddi bir şekilde” karşılık bulacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise "Suriye'deki 'neredeyse tüm İran altyapısının vurulduğunu" öne sürdü.

Suriye ordusu saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise bombardımanı "Şam'a yönelik saldırganlıkta yeni bir evre" diye niteledi.

Suriye ordusundan Tuğgeneral Ali Meyhub'un açıklamasında İsrail'in saldırısında bir radar istasyonunun ve bir cephaneliğin yok edildiğini, bir dizi hava savunma sisteminin de zarar gördüğünü söyledi. Meyhub, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in attığı füzelerin 'büyük kısmını' düşürdüğünü ifade etti.

‘KUDÜS GÜÇLERİ İSRAİL’İ VURDU’ İDDİASI

Dün akşam Suriye topraklarından İsrail’i hedef alan 20 füze saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. İsrail ordusu, saldırının İran’ın Kudüs Güçleri tarafından bizzat Komutan Kasım Süleymani’nin emriyle gerçekleştirildiğini öne sürdü. İsrail, füze saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Aynı saatlerde Suriye medyası, İsrail’in ülkenin güneyindeki Kuneytra vilayetinde yer alan Baas kentine saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail, Suriye savaşının başlangıcından bu yana ülke topraklarına yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların ülkedeki İran ve Hizbullah güçlerini hedef aldığı öne sürülüyor. İsrail ayrıca ülkenin güneyinde faaliyet gösteren cihatçı gruplara da destek sağlıyor. İsrail, İran’ın Suriye’de oluşturduğu askeri mevzilerle kendine saldırmayı hedeflediğini iddia ediyor.

Suriye’nin güneybatısındaki Golan Tepeleri, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana İsrail’in işgali altında.

RUSYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Öte yandan Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail, İran ve Suriye'yi kastederek, "Tarafların her biriyle irtibat kurduk. Hepsini gerçekten itidalli olmaya çağırıyoruz" dedi.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

Bölgede gerilim ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesiyle artmış durumda. Lübnan’da Hizbullah’ın parlamento seçimlerindeki başarısının da İsrail tarafında rahatsızlık yarattığı biliniyor. (DIŞ HABERLER)

'ABD, İran'ın ekonomisini zayıflatarak nüfuzunu azaltmak istiyor'

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:46

www.evrensel.net