Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık’ta Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek.

Chatham House'da da bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da gerçekleştireceği görüşmelerde, ekonomi, ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, kültür gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. (DHA)

Erdoğan’ı İngiltere’de büyük protestolar bekliyor





Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 15:08

www.evrensel.net