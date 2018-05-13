Stuttgart’ta planlanan ırkçı yürüyüşe karşı miting yapıldı

Almanya’nın Stuttgart kentinde DITIB’in kurduğu camiyi öne sürerek yürüyüş planlayan ırkçılara karşı miting yapıldı.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’nın Stuttgart kentinde Sağa Karşı Birlik Platformunun çağrısıyla ile AfD’nin ırkçı gösterisine karşı miting yapıldı.

Polis, miting alanı yakınındaki tramvay durağını üç saatliğine hizmete kapattı. Eyleme gelen yüzlerce anti-faşist uzun bir yürüyüşün ardından, polis kontrolünden sonra alana girebildi.

Dün gerçekleştirilen miting “Naziler defolsun” sloganıyla başladı. Mitingde Sağa Karşı Birlik adına yapılan konuşmada, planlanan ırkçı yürüyüşün Erdoğan’ın destekçisi DITIB’in kurduğu camiyi hedef alıyor gözüktüğünü ancak hedefin sadece DITIB değil tüm göçmenler ve Müslümanlar olduğuna değinildi. DITIB öne sürülerek toplumda göçmenlere karşı bir hava yaratılmak istendiği konuşmada “Buna bizler müsaade edemeyiz” denildi. Konuşma, sık sık slogan ve alkışlarla desteklendi.

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA

Kentte ırkçılığa karşı düzenlenen her eylemde olduğu gibi, Alman gençler defalarca Türkçe olarak “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attı. Mitinge katılan Türkiyeli tek örgüt olan DİDF gençlik adına Ana Bektaş bir konuşma yaptı. Yaşamın birçok alanında Alman ve Türkiyeli gençlerin sorunlarının ortak olduğunu hatırlatan Bektaş, “Bizlerin yeni yurdu burası olduğuna göre; Alman, İtalyan, Türk, Kürt, Yunan demeden birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü bizim gücümüz birliğimizde gelir. Amasız, fakatsız ırkçılığa karşı mücadele edilmeli” dedi.

Irkçılara karşı düzenlenen yürüyüş ve miting ‘Yaşasın uluslararası dayanışma’ sloganıyla son buldu.

Fotoğraf: Ali Çarman/EVRENSEL

Fotoğraf: Ali Çarman/EVRENSEL

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