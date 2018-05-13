CNN Türk’te Duygu Demirdağ'ın da görevine son verildi

Hafta içi İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in görevine son verilen CNN Türk’te Ana Haber'in sunucusu Duygu Demirdağ da işten çıkarıldı.

CNN Türk Ana Haber'i sunan Duygu Demirdağ'ın görevine son verildi.

Medyaradar’ın haberine göre, 2010'dan bu yana muhabirlik ve farklı kuşak ve programlarda moderatörlük yapan Demirağ'ın görevine son verildi.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından CNN Türk ve Kanal D'de birçok gazetecinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alınmıştı. Hafta içinde de gazeteciler İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in görevine son verilmişti. (MEDYA SERVİSİ)

CNN Türk, İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek'in işlerine son verdi

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 11:57

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