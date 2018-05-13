Paris'te yayalara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Paris'te bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini "anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı" kutladı.

France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, Paris Savcısının olay yerine gittiği ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. (Paris/AA)

Viyana'da bıçaklı saldırı

Maastricht’te bıçaklı saldırı: 2 Suriyeli öldü, 3 yaralı var

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 07:29

www.evrensel.net