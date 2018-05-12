Demirtaş: Ankara’da değilim ama gelmeye çalışacağım

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi’nin açılışına mesaj gönderdi.

Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi'nin açılışına davet edilen Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, davete "Şu sıralarda Ankara’da değilim ama gelmeye çalışacağım" diye yanıt verdi.



Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi’nin açılışına mesaj gönderdi.



Demirtaş, mesajında şunları ifade etti: “Herkese merhabalar. Değerli dostlar, davetinizden büyük mutluluk duydum. Her zaman ama özellikle de içinde bulunduğumuz bu zamanlarda, insan hakları alanındaki çalışmalar, ekmek kadar su kadar gereklidir. Sizin insan hakları alanındaki çalışmalarınız, bizim seçim çalışmalarımızdan daha değerlidir. Dolayısıyla yürek yüreğe vererek, el ele vererek açılışını yaptığınız İnsan Hakları Merkezi’nin, gerek akademiye, gerekse de sivil topluma yeni bir açılım getireceği umudunu ben de taşıyorum.



Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kuruluna ve emek veren, katkı sunan herkese, çok değerli hocalarıma, katılımcılara selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum.



Not: Şu sıralarda Ankara’da değilim ama gelmeye çalışacağım :)"

AÇILIŞ BUGÜN

Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi bugün saat 15.00’te Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde açılacak. İnsan Hakları Merkezi, geçtiğimiz yılın Kasım ayında kapatılmıştı. Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) çalışmalarını sürdüren İnsan Hakları Merkezi, 1978 yılında kurulmuş ve 40 yıldır çalışma yürütüyordu. (MA)

Selahattin Demirtaş kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 14:09

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