Gıda-İş'ten Soma mitingine çağrı: İnsanca yaşam için birleşelim

Gıda-İş sendikası, Soma katliamının 4'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı: İş cinayetlerini örgütlü mücadele ile durdurabiliriz.

4 yıl önce Soma’da yaşanan madenci katliamına ilişkin yazılı açıklama yapan DİSK'e bağlı Gıda-İş sendikası, Soma’da yarın (13 Mayıs Pazar günü) yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı.

Geçen 4 yıllık süreçte sorumluların cezalandırılmadığını ve hükümetin işçileri koruyacak uygulamaları hayata geçirmediğine dikkat çeken DİSK’e bağlı Gıda-İş sendikası, yaptığı yazılı açıklamada AKP hükümetinin, 16 yıllık iktidarı boyunca tamamen sermaye ve patron sınıfının temsilciliğini yaparak hayata geçirdiği yasaların, Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler için ölüm, sömürü, baskı ve kölelik düzeni olduğu belirtildi.

'DAHA FAZLA KÂR HIRSI MADENLERİ MEZARLIKLARA ÇEVİRDİ'

Soma’daki işçi katliamının nedeninin özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesizleştirme ve madenlerde uygulanan rödovans sistemi olduğu vurgulanırken daha fazla üretim ve daha fazla kâr için, halka ait olması gereken madenlerin işçiler için mezarlıklara çevrildiği ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti: İşçileri katleden Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan, TKİ’nin 130-140 dolara mal ettiği kömürün tonunu 23.8 dolara mal edebilmelerini “özel sektörün çalışma tarzı” ile açıklamıştı. Bu açıklamadan bile anlıyoruz ki özel sektör işçilerin canını ve emeğini öğütüyor, emekçilerin oyları ile seçilen hükümet ise bizzat bu sömürü düzeninin önünü açıyor ve patronları koruyup kolluyor. İşyerlerinde, madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda sağlanmayan adalet, işçiler öldükten sonra da bir türlü sağlanmıyor. Soma katliamı davasındaki hakimi daha önce değiştiren tutum bile, hükümetin sadece sermayenin sözcüsü ve temsilcisi olduğunu gösteriyor. İşçiler talepleri etrafında birlik olmadıkları, örgütlü davranmadıkları sürece maalesef iş cinayetlerinde ölmeye devam edecek, kölece çalışma koşulları sürecek ve yargı sermayenin yanında yer alacaktır.

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BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE TEPKİ: ASIL SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR

Başbakan Binali Yıldırım'ın iş kazaları ve iş cinayetlerinin sorumluluğunu işçilere yükleyen sözlerine tepki gösteren Gıda-İş, Soma katliamı başta olmak üzere tüm iş cinayetlerinde asıl sorumlu olan patronların, siyasilerin ve bürokratların işçilere ve emekçilere hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Soma’da yapılacak mitinge katılım çağrısı yapılan açıklamada "Soma katliamının yılda bir kez hatırlanıp üzerinden geçilmemesi için birleşmeli, örgütlenmeli ve işçiler olarak kendi taleplerimiz için mücadeleyi büyütmeliyiz. İşçi katliamlarını ve iş cinayetlerini ancak örgütlü sendikalı mücadele ile durdurabilir, insanca çalışma ve insanca yaşama koşullarına birleşerek kavuşabiliriz” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 13:09

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