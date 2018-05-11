Kongo’da 400 bin çocuk açlıktan ölebilir

UNICEF Kongo Temsilcisi Gianfranco Rotigliano, Kongo’nun Kasai bölgesinde 400 bin çocuğun açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Kongo Temsilcisi Gianfranco Rotigliano, hazırladıkları raporu dün açıkladı. Rapora göre Kongo’nun Kasai bölgesinde 770 binden fazla çocuk yetersiz bekleniyor. Özellikle 400 bin çocuğun durumu ciddi ve bu çocuklar açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Rotigliano, “UNICEF sorunu çözebilir ama daha fazla maddi yardıma ihtiyacı var” dedi.

UNICEF raporuna göre 2016 yılından bu yana Kasai bölgesinde 400’den fazla okul saldırıya uğradı ya da askeri amaçlar için kullanıldı. Bölgede 100 okul ve 200 sağlık merkezi yıkıldı ya da yağmalandı.

Binlerce çocuk silahlı gruplarca zorla asker yapıldı. Kongo’da uzun yıllardır farklı halk gruplarından milisler arasında çatışmalar yaşanıyor. Kasai bölgesi ile Ituri vilayetinde de şiddet giderek artıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 21:11

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