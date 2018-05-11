KESK Kocaeli Şubeler Platformu, 'Kreş ebeveyn ve çocuk hakkıdır. Her iş yerinde kreş' talebiyle basın açıklaması yaptı.

Kreş talebiyle ilgili kampanya başlattıklarını basın açıklamasıyla duyuran KESK Kocaeli Şubeler Platformu, kreşin temel taleplerinden biri olduğunu vurguladı.

KESK Şubeler Platformu Sözcüsü Gökhan Bektaş'ın Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi'nde gerçekleştirdiği açıklamada, hükümetin yıllardır halkın kreş talebini yerine getireceklerini söyleyip oyaladığını belirtti. Yasaların ve hükümet politikalarının çocuk bakımını cinsiyetçi bakış açısıyla ele aldığını belirten Bektaş, "Türkiye de kreş ve diğer çocuk bakım olanakları son derece sınırlıdır. Ücretler yükseliyor, nitelik düşüyor, dinselleştirme yaygınlaşıyor. Uluslararası anlaşmalara rağmen ebeveynlerin ortak sorumluluğu göz ardı ediliyor. Hükümet bir yandan doğum oranlarını yükletmek için kadınların bedenleri üzerinde tahakküm kurmak istiyor, diğer taraftan doğan çocukların bakımı noktasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor” dedi.

KAMPANYA 12 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

Kreş talebi için kampanya başlattıklarını ifade eden Bektaş," Bu süreçte başlattığımız ve 12 Haziran’a kadar sürdüreceğimiz 'Kreş ebeveyn ve çocuk hakkıdır. Her iş yerine kreş!’ kampanyası açlıkla terbiye edilmek istenen milyonların temel taleplerinden biridir” diye konuştu.

Kampanyanın taleplerinden bazıları şöyle; Doğum izni yerine dönüşümsüz ebeveyn izni. Ücretsiz, anadilinde, nitelikli, 7/24 açık, ulaşılabilir kreşler. Tam zamanlı, güvenceli ve sürekli işlerde kadınların istihdam edilmesi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 13:26

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