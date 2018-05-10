Destek amaçlı verilen koyunlar AKP’li adayın yakınlarına gitti

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çiftçiye destek amaçlı başlattığı 300 koyun teşviki, Urfa'nın Halfeti ilçesinde skandala dönüştü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çiftçiye destek vermek için başlattığı 300 koyun teşviki Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre teşvikten yararlanmak için şu ana kadar 200’ü aşkın köylü başvuru yaptı. Ancak 15 gün önce açıklanan ön kabul başvurusu sonucuna göre, teşvikten yararlanacak olan 15 kişiden 14’ünün AKP’den milletvekili olabilmek için görevinden istifa eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı’nın yakın akrabası ya da tanıdığı olduğu iddia edildi. Bağlı’nın annesi Hanım Bağlı’ya, kız kardeşi Selime Nil Bağlı’ya ve eşinin kız kardeşine 280 koyun teşviki çıkarken, Bağlı’nın kahyası ve şoförünün de teşvik için ön kabul aldığı kaydedildi.

Mehmet Bağlı ise, bu durumun normal olduğunu savundu. Başvuruların elektronik ortam üzerinden yapıldığını belirten Bağlı, “Annem ve kardeşim çiftçi kayıt sistemine kayıtlılar. Müracaat etmişler ön kabul çıkmış. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan herkes teşvik için başvuru yapabiliyor. Elektronik ortamda olduğu için şimdilik sadece ön kabul çıkmış. Henüz alınmış koyun, alınmış bir teşvik söz konusu değildir” dedi.

Halfeti’de yaşayan ve koyun teşvikine başvuruda bulunan bir köylü ise ön kabul başvuru listesine şu sözlerle tepki gösterdi: “Köylüye destek olmak için böyle bir teşvik programı başlatıldı. Ben ve çok sayıda komşum başvuru yaptık. Ama hiçbirimizin ismi ön kabul listesinde çıkmadı. Devletin teşvikinden yararlanmak için SGK başkanının akrabası mı olmak gerekiyor. Bu insan şimdi aday adayı olmak için istifa etmiş. Yetkililere sesleniyoruz. Bu haksızlığa müdahale edin.” (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 14:54

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