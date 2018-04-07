7 yılda, 1 milyon 166 bin 571 kişiye kanser teşhisi konuldu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2008-2014 yılları arasında toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye yeni kanser teşhisi konulduğu açıkladı.

Türkiye'de, 1-7 Nisan tarihleri arasında Kanser Haftası ile ilgili etkinlikler yapılırken, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de 2008-2014 yılları arasında toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye yeni kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun kanser teşhisi konulan hasta sayısı, hastalığın tedavisi ve harcanan kaynak ile ilgili yazılı soru önergesini Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yanıtladı. Yanıtta, tüm dünyada kanser kayıtçılığı yapılan nüfusun genel oranının yüzde 14 iken, Türkiye'de 2002 yılında sadece 2 ille başlanan kanser kayıtçılığı çalışmalarının 2013 yılında nüfusun yüzde 100'üne ulaşarak 81 ilde aktif kanser kayıtçılığı yapılmaya başlandığı belirtildi. Bu nedenle 2013 öncesi kanser verilerinin bilimsel olarak karşılaştırılabilir olmadığı belirtilen yazıda, "Kanser kayıtçılığı tüm dünyada ve ülkemizde uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanmakta ve teknik nedenlerden dolayı dünya genelinde resmi raporlar en gelişmiş ülkelerde dahi 22-24 ay geriden gelmektedir"denildi.

7 YILDA 1 MİLYON 166 BİN 571 KİŞİYE YENİ KANSER TEŞHİSİ

Sağlık Bakanı Demircan tarafından gönderilen yanıtta, 2008-2014 yılı arası Türkiye'de görülen kanser vakalarının toplam sayısı yer alırken, 2015 yılı kanser istatistik raporu hazırlıklarının ise devam ettiği ve 2018 yılı Şubat ayında tamamlanması planlandığı belirtildi. Bakanlığın verilerine göre, 2008'de 161.962, 2009'da 160.899, 2010'da 158.710, 2011'de 170.978, 2012'de 176.302, 2013'te 174.303 ve 2014'te 163.417 kişi olmak üzere 7 yılda toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye yeni kanser teşhisi konuldu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 11:49

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