YÖK'ten Fransız Dili ve Edebiyatı'na öğrenci alınmaması kararı

YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmamasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi.

NTV'nin haberine göre bu kısıtlama kararının alınmasında “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile "mütekabiliyet” hususu etkili oldu. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji bölümlerinin bulunmadığı belirtildi.

YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti.

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor.

Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine devam edecek, henüz öğrenci almamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri de bu karar kapsamına alındı.

KUR'AN-I KERİM BİLDİRİSİ SONRASI GERGİNLİK

300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere devlet kademesinden Fransa'ya sert açıklamalar yapılmıştı.

YÖK'ün aldığı kararın zamanlaması ve "mütekabiliyet" vurgusu bu gerginliğin kararda rol oynayıp oynamadığı sorusunu akıllara getiriyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 10:52

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