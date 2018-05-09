Avcılar'da ‘TAMAM’ diyenlere polis saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimiz tamam derse çekiliriz" açıklaması üzerine Avcılar'da açıklama yapmak isteyen Avcılar Gençlik Meclisinin eylemine polis saldırdı. Yurttaşları darbeden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Avcılar Marmara Caddesi girişinde bir araya gelen Avcılar Gençlik Meclisi, “TAMAM” yazılı pankart arkasında toplanarak Deprem Anıtı önüne yürümek istedi. Ancak polis yürüyüşe izin vermeyerek, kitleden slogansız ve pankartsız bir şekilde anıta yürümesini istedi.

Gençlik Meclisi üyeleri ve çevreden katılan yurttaşlar neden “TAMAM” dediklerini anlatan konuşmalar yaptı, hep birlikte “TAMAM” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen gençlerin sataşması üzerine polis eylemin bitirilmesini istedi. Gençlerin eylemi bitirmek istememesi üzerine polis çok sert müdahalede bulundu.

Eyleme saldıran polis, gazetemiz muhabirinin çekimine de müdahale ederek saldırı anının daha fazla kaydedilmesini engelledi.

Tekmelerle gençleri darbettiği görülen polis çok sayıda kişiyi gözaltına alındı. En az 8 kişinin gözaltına alındığı, Avcılar Merkez Karakoluna götürüldükleri öğrenildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Twitter kullanıcıları Erdoğan'a T A M A M dedi!

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 21:16

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