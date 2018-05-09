Tanal: Susuz bıraktığınız işçilerden hangi yüzle oy isteyeceksiniz?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Eskil'deki mevsimlik işçilerin sorunlarını Meclise taşıdı: Susuz bıraktığınız işçilerden hangi yüzle oy isteyeceksiniz?

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Aksaray’ın Eskil ilçesinde, mevsimlik işçilerin su sıkıntısını Meclise taşıdı. Eskil Belediyesinin abonelikleri olmadığı için mevsimlik işçilerin suyunu kestiği iddiasına ilişkin Tanal, “Mevsimlik işçiler zaten çadırda kalıyor. Üstlerine bir fatura olması mümkün değil. Abonelik ile işi yokuşa sürüyorlar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, mevsimlik işçilerin civar ilçelerden su taşımak zorunda kaldığını belirtti. Tanal, “İşçiler artık su taşımaktan bıktığı için isyan ediyor. Çocuklar su olmadığı için mikrop kapıyor ve hastalanıyor” dedi.

Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Aksaray İlinin Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut Mahallesi’ndeki su sıkıntısı mevsimlik işçileri canından bezdirmiş durumda. Şikayet telefonları alıyorum. Mevsimlik işçileri, ilçenin yerlisi olmadığı için ve abonelikleri olmadığı için susuzlukla mücadele ediyor. Var olan su kaynağı kasıtlı şekilde kesiliyor. Meseleyi Eskil Belediyesi de biliyor ancak uzun süredir mevsimlik işçiler susuzlukla mücadele ediyor. Susuzluğa terk edilen o vatandaşlarımızdan hangi yüzle oy isteyeceksiniz?”

Tanal’ın Meclis’e taşıdığı mevsimlik işçilerin su sıkıntısına ilişkin soru önergesinde ise şu sorular yer aldı:

“♦ Mevsimlik işçilere hayatlarını idame ettirebilecekleri su kaynağı sağlanmadığı bilgisi doğru mudur?

♦ Var olan su kaynağının kasıtlı bir şekilde Eskil Belediye Başkanı talimatıyla kesildiği iddiaları doğru mudur?

♦ Doğru ise mevsimlik işçiler mağduriyeti ne zaman giderilecek?

♦ Eskil Belediye Başkanı’nın mevsimlik işçilerden abonelik şartı istediği, abonelik olmadığı için de suları kestiği bilgisi doğru mudur?

♦ Mevsimlik işçilerin mahallelerinden uzakta 3 kilometre ötedeki civar köylerden su taşımak zorunda kaldığından bakanlığınızın bilgisi var mıdır?” (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 18:43

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