16 yılda 60 milyar dolarlık kamu malı yabancı sermayeye satıldı

Maliye Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu rapora göre, AKP hükümetleri döneminde 60.8 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı.

Selman GÜZELYÜZ

AKP’nin 16 yıllık iktidarı döneminde 60 milyar dolarlık kamu malı, yabancı sermayeye satıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığının 2018 bütçesi için Komisyona sunduğu rapora göre, 1986 yılından 2017 yılına kadar toplam 68.8 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Bu rakamın 60.8 milyar doları AKP hükümetleri döneminde gerçekleştirildi. Özellikle seçim dönemlerinde Batı ülkeleri ile gerginlik politikası yürüten AKP’nin, özelleştirme karnesi ise tam tersini söylüyor. Zira satışların çoğu bu ülkelere yapıldı.

2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’i Arap sermayesi Oger Telekom’a, TÜPRAŞ’ın yüzde 51’i 4.1 milyar dolara İngiliz Shell-Koç ortaklığına satıldı. 2006’da PETKİM’in yüzde 51’i 2 milyar dolara Azer Socar’a, TEKEL’in 6 adet sigara fabrikası 1.7 milyar dolara Hollanda merkezli British&American Tobacco’ya satıldı. TEKEL’in içki bölümünü alan yerli Mey, 3 yıl sonra aldığı fiyatın 2.5 katına ABD’li fon TPG’ye devretti. Fon 5 yıl sonra Mey’in özelleştirdiği fiyatın yaklaşık 10 katı fiyata İngiliz Diageo şirketine sattı. Yine özelleştirme ile birlikte Halk Bankasının yüzde 17’si de yabancı sermayenin eline geçti.

GELİR ‘ÇILGIN PROJELERE’ HARCANDI

Özelleştirmelerden elde edilen gelirin yüzde 30’u özelleştirilen kuruluşlara yapılan sermaye iştirakleri, verilen krediler, çalışanlara yönelik iş kaybı ve özelleştirme sonrası tazminatları ile emeklilik primi gibi zorunlu ödemelere ayrıldı.

Bu özelleştirmelerden 47 milyar dolar Hazineye ve Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarıldı. Söz konusu 47 milyar dolar, iç ve dış borç ödemesi ile baraj ve otoyollar gibi “çılgın projeler” için finansman olarak kullanıldı. (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 18:30

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