Avcılar Belediyesi işçileri ücretleri için yine eylemde

CHP’li Avcılar Belediyesi tarafından aylardır ücretleri ödenmeyen Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube üyesi işçiler, ücretlerinin ödenmesi için yine belediye binası önünde eylemdeydi. Belediye yönetimine işçilerin ücretlerini bir an önce ödemesi için seslenen Şube Başkanı Erol Özdemir, “Bu işçiler aylardır çocuklarına ekmek götüremiyor” dedi.

Son 2 yıldır işçilerin ücretlerini düzensiz ödeyen Avcılar Belediyesi, fen işleri işçilerine 3 aydır, park ve bahçeler işçilerine 4 aydır, özel güvenlik personeline 7 aydır, sosyal destek birimi işçilerine 8 aydır, sosyal tesislerde-kültür kafelerde çalışan işçilerine 3 aydır ücretlerini ödemiyor. Kadrolu işçilerin ise sosyal hakları 2 yıldır ödenmiyor. Öte yandan emekliye ayrılan işçilerin tazminatları da verilmedi. Ücretlerinin ödenmesi için Avcılar camisi yanına toplanan işçiler, buradan belediye önüne yürüdü.

'SORUMSUZLUĞU TEŞHİR EDECEĞİZ'

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

“Bu işçiler aylardır çocuklarına ekmek götüremiyor” diyen Özdemir, belediye yönetimini eleştirdi: Kölelik döneminde çalışma süreleri sınırsızdı ama köle sahiplerinin yaptıkları bir şey vardı; çalıştırdıkları kölelerin hem karnını doyuruyorlardı, hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Aylardır maaş alamıyor arkadaşlarımız. İnsan bir sorar, ne yer içer, nerede barınır bu insanlar? Hiç mi vicdan yok? Ne dememizi bekliyorsunuz, ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bu işçi size fazlasıyla anlayış göstermedi mi? ‘Bugün çözüm üreteceğiz, yarın çözüm üreteceğiz’ diyerek aylardır oyalıyorsunuz. Bir an önce ücretlerimizin tamamının ödenmesini istiyoruz. Aksi halde bundan sonra devamlı buradayız. Avcılar’ı bunlara dar etmeye devam edeceğiz. Bugün yalnızca Avcılar Belediyesi önündeyiz, alacaklarımız ödenmediği takdirde sokak sokak peşlerinde olacağız. Bilsinler ki seçim dönemi sokak sokak onları teşhir edeceğiz. İkiyüzlü politikalarını, işçiye karşı sorumsuzluklarını, emek düşmanı politikalarını halka teşhir edeceğiz.

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

(İstanbul/EVRENSEL)

Avcılar Belediyesi işçileri açlığa mahkum edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 17:39

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