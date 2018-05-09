MİT TIR’ları duruşması seçim sonrasına ertelendi

Enis Berberoğlu, Erdem Gül ve Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davası, heyet başkanının raporlu olması nedeniyle 18 Temmuz’a ertelendi.

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davası, heyet başkanı Ali İhsan Horasan’ın raporlu olması nedeniyle 18 Temmuz’a ertelendi.

“Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme” iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar’ın yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Enis Berberoğlu ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile avukatları hazır bulundu.

Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek, Mustafa Balbay, Ertuğrul Özkök, Vahap Munyar, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'yı tanık olarak dinleteceklerini ancak mahkeme başkanının raporlu olması sebebiyle bu celse dinletmenin uygun olmayacağı kanaatinde olduklarını belirtti. Ergün, tanık dinletme haklarının saklı kalması kaydıyla Berberoğlu’nun seçimlerde aday olacağı için duruşmanım seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etti. Tanıkların gelecek celse dinlenmesine karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

‘BERBEROĞLU HUKUK ENKAZININ ALTINDA ESİR TUTULUYOR’

Öte yandan CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu'nun duruşması için adliye önünde buluşarak basın açıklaması düzenledi. CHP’li vekiller Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu, Haluk Pekşen’in katıldığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan basın açıklaması yaptı.

Berberoğlu’nun “FETÖ'ye yardım etmek” ile suçlandığını hatırlatan Özkan, “Enis Berberoğlu bir milletvekili, bir gazeteci olarak hukuksuz, haksız, delilsiz bir şekilde 330 gündür cezaevinde. Hakkında herhangi bir delil yoktur. Karineler, kanaatler dışında ileri sürülebilecek en küçük bulgu gündeme getirilmemiştir. Casusluk iddiası çökmüştür. Mahkeme, Enis Berberoğlu’nu bu hukuk enkazının altında esir tutmaktadır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Burada protesto ediyoruz ve Enis Berberoğlu’nun derhal özgür bırakılmasını istiyoruz” dedi.

‘FETULLAHÇI YAFTASINI YAPIŞTIRAN SAVCILARI LANETLİYORUM’

Duruşmada tanık olarak dinlenecek olmaktan utanç duyduğunu kaydeden Özkan şöyle devam etti:

“Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır. Enis Berberoğlu bir Atatürkçüdür, devrimcidir, bu ülkenin modernizmine, çağdaşlığına inanmış bir gazetecidir. Ona Fetullahçı yaftasını yapıştıran savcıları buradan lanetliyorum. Böyle bir davada böyle bir tanıklık yapmaktan dolayı bu hukuk enkazının önünde bu hukuk insanlarını protesto ediyorum. Enis Berberoğlu’na böyle bir leke sürülemez. Eğer Enis Berberoğlu’na böyle bir leke sürülecekse herkes dönsün aynaya baksın diyorum. Bizler Enis Berberoğlu’nun Fetullahçı olmadığını biliyor ve buradan haykırıyoruz, Fetullah’ın itleri yıldıramaz bizleri. Biz 80’li yıllardan itibaren bu tehlikeye hep işaret ettik ve biz Fetullah Gülen tehlikesinin her zaman karşısında olduk. Onunla kol kola el ele yürüyenler, onunla beraber aynı şarkıyı söyleyenler, aynı yağmurun altında ıslananlar gibi değiliz! Biz aynı şarkıları söylemedik. Aynı yağmurun altında ıslanmadık, aynı yolda hiç bulunmadık. Enis Berberoğlu da biz de dün olduğu gibi bugün de Fetullah’ın karşısındayız. Herkes dönse onun yanında olsa biz hep beraber yine onun karşısında yer alacağız.” (İstanbul/EVRENSEL)

MİT TIR’ları davasında mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:29

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