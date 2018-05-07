MİT TIR’ları davasında mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği mahkumiyete ilişkin bozma kararına uydu.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği mahkumiyete ilişkin bozma kararının ardından davanın ilk duruşması yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek karara uydu. Mahkeme, Gül’ün dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyiciye kapalı görülen duruşmada Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarlığı'nın avukatları da katıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016’da “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken belgeleri açıklama” suçundan Dündar’a 5 yıl 10 ay, Gül'e de 5 yıl hapis cezası vermişti.

DÜNDAR’IN BELGESELİNE VE KİTAPLARINA TOPLATMA TALEBİ

Duruşmada dosyaya gelen belgeler okundu. Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) avukatı Ela İlden 18 Nisan’da mahkeme dosyasına dilekçe göndererek Dündar tarafından yazılan eserlerin toplatılmasını talep etti. Dilekçede Dündar’ın yazdığı kitaplar, yazıp yönettiği Mustafa isimli belgeselin basım ve yayımlanmasının durdurulması, CD, DVD ve diğer elektronik materyallerden oluşan eserlerin toplatılması, elektronik ortamda bunlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Mahkeme, talebin dosya ile bağlantısının olmadığını belirterek, dilekçeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

DURUŞMA 2 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme, ara kararında Gül hakkındaki dosyanın ayrılarak başka bir esas numarası üzerinden görülmesine karar verdi. Mahkeme, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin mahkumiyete ilişkin bozma kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek karara uydu. Heyet, Dündar'ın iadesine ilişkin başvurunun beklenmesine hükmetti. Mahkeme, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektubun bir örneğini ve tercümesinin gönderilmesi için Yargıtay'a ve Dışişleri Bakanlığına yeniden yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 14:56

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