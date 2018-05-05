Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye oy vermeyecekleri 'münafık' ilan etti

Kayseri'de konuşan Erdoğan, 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim diyen münafıkları yere gömeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz" dedi.

Erdoğan, Kayseri'de AKP Kayseri Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresine katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

ERDOĞAN, AKP'YE OY VERMEYENLERİ 'MÜNAFIK' İLAN ETTİ

Kayseri AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerinin en yakın şahidiydi. İnşallah Kayseri 24 Haziran'da, altını çiziyorum, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracak illerin de başında gelecektir. Şimdi bir şey soracağım, birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim'. Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah. Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

ERDOĞAN: İNCE SİYASETTE KARAR KILDILAR

Türkiye, 24 Haziran'da bir seçime gidiyor. Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan tarihinden bugüne kadar yaşananları şöyle bir gözününüzün önünden geçirin. Ana muhalefetin ve onunla birlikte hareket edenlerin, cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili transferleri, ittifak arayışları konusundaki tavırlarına, hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık, ilkesizlik, millete saygısızlık olacaktır. Ne yaptılar? Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı, yok kapı, yok pencere dediler. Sonunda ince siyasette karar kıldılar. İnce siyaset... Niçin biliyor musunuz? Çünkü 16 Nisan'dan bugüne kadar geçen bir yılda ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu hiç düşünmemişler.

İnanın bana seçim bu haziranda değil, önümüzdeki yılın kasımında olsa da farklı bir şey yaşanmayacaktı. Şimdi bu oyunu iki hafta oynadılar. Belki o zaman iki ay oynayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin ve milletin geleceği için yaptığını, kimlerin de siyaseti sadece ve sadece kendi çıkarları için düşündüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.

PİR SULTAN ALINTISI: DÖNEN DÖNSÜN, BEN DÖNMEZEM...

Ne yapılırsa yapılsın mücadeleden kaçmadık, sözümüzü Pir Sultan gibi söyledik. 'Koyun beni Hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.' İşte böyle 40 yıldır, Tayyip Erdoğan'ı milletiyle birlikte Hak yolunda yürümekten alıkoyamayanlar, 24 Haziran'da da bunu başaramayacaklar.

Ana muhalefetin başındaki zat, 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da ne olacaktı? Kim bilir şu anda Gaziantep'te, Kilis'te, Şanlıurfa'da ne olacaktı? Biz, ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Onun için Afrin'e gittiğimiz gibi, Fırat Kalkanı Harekatı'nda da önce Cerablus dedik, ardından El Ray, El Bab dedik ve 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüzün altına aldık. Afrin'de de şu anda 2 bin kilometrekarelik alanı yine kontrolümüzün altına aldık. Son olarak Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4406. Kararımızı verdik, adımımızı attık. Şimdi İdlib, Tel Rıfat, Münbiç... Buralardan da bu teröristleri kazıyacağız. İnlerine girdik, devam edeceğiz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestlerderesi'nde bunları biz kovalayacağız, sonuna kadar. Zira, bunların anladığı dil ne ise, onlara o dilden konuşacağız.

'STANDARD & POOR'S HADDİNİ BİL!'

S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor, yine ne yapıyorlar? Türkiye'ye not veriyorlar. Haddinize mi? Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin, öğretmeni olduğun yerlere bak.

ERDOĞAN, YAŞLILIK AYLIĞINI 500 LİRA YAPMAKLA ÖVÜNDÜ

Yaşlılarımıza da bir müjdemiz var, yaşlılık aylığını yaklaşık iki kat artırarak 250 liradan 500 liraya çıkardık. Böylece yaşlılarımız kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bütün bunlar büyüyen, güçlenen Türkiye'nin, elindeki imkanları vatandaşlarıyla paylaşma iradesinin tezahürleridir. Şimdi 11 bin dolarlık milli gelirle başımızdaki onca sıkıntıyla bunları yapıyoruz. Yarın 25 bin dolarlık milli gelire sahip, bölgesindeki sorunları kendi istediği gibi çözmüş bir Türkiye'nin neler yapabileceğini varın siz düşünün. Benim 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olarak milletime taahhütlerim, işte bir kısmı bunlar. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 19:32

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