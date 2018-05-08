'ÇED olumlu' kararı iptal edildi; kararı gemi yapıp denize bıraktılar

Seferihisar'ın Ürkmez Mahallesi’ndeki halk plajına yapılması planlanan yat limanı için verilen 'ÇED olumlu' kararı mahkemeden döndü.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi’ndeki halk plajına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğünce yapılması planlanan yat limanı için verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararı, mahkemeden döndü.

İzmir 1. İdare Mahkemesince ÇED raporundaki değerlendirmelerin yetersiz olduğuna hükmedilerek, ÇED olumlu kararı iptal edildi. Kararı duyanlar, sevinçlerini çığlık atarak gösterirken, Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer de mahalle sakinleriyle mahkeme kararının yazılı olduğu kağıtlardan yaptıkları gemileri denize bıraktı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer mahkemenin kararını proje için seçilen Ürkmez Plajında, halka birlikte açıkladı. Mahkeme kararının yazılı olduğu kağıtları alan mahalle sakinleri, bu kağıtlardan gemi yaparak, denize bıraktı. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 22:32

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