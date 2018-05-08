23. Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu!

23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşen törende sahiplerine takdim edildi.

23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. MKM Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleşen gecede sinema dalında İşe Yarar Bir Şey, Daha ve Aile Arasında filmleri öne çıkarken tiyatro dalında ise ödüller dengeli bir şekilde dağıldı. Gecede Halil Ergün, Kayhan Yıldızoğlu ve Süleyman Turan’a sinema dalında onur ödülü takdim edilirken tiyatro dalında onur ödülü ise Yılmaz Gruda’ya sunuldu. Ayhan Işık Özel Ödülü Fatih Artman’a verilirken, Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü Nevra Serezli’ye değer görüldü.

‘AİLE ARASINDA’YA 3 ÖDÜL

Sinema dalında “İşe Yarar Bir Şey” filmindeki rolleriyle yardımcı rolde kadın oyuncu Öykü Karayel (dram) ve Yılın Kadın Oyuncusu Başak Köklükaya (dram) seçildi. “Daha” filmindeki rolleriyle Ahmet Mümtaz Taylan yılın erkek oyuncusu olurken, Hayat Van Eck, Ekrem Bora en iyi çıkış yapan oyuncu ödülü ödülünü kazandı. Komedi dalında ise geceye “Aile Arasında” filmi damga vurdu. “Aile Arasında”ki rolleriyle Demet Evgar yılın kadın oyuncusu seçilirken, Engin Günaydın yılın erkek oyuncusu, Ayta Sözeri yardımcı rolde kadın oyuncu ödülünü aldı.

JOSEPH K, 2 ÖDÜLLE DÖNDÜ

Tiyatro ödüllerinde dengeli bir dağılım dikkat çekti. Ödüllerde öne çıkan tiyatro oyunu ise DasDas’ın oyunu Joseph K oldu. Joseph K’daki rolleriyle Özgün Aydın yardımcı rolde erkek oyuncusu, Mert Fırat yılın erkek oyuncusu seçildi. Nezaket Erden’nin “Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit”teki, Erdem Kaynarca’nın “Tato/ Baba” oyunlarındaki rolleriyle Üstün Akmen genç oyuncu ödülünü kazandı. Seçici kurul özel ödülü ise Kadıköy Emek Tiyatrosunun “Sevmekten Öldü Desinler” oyununa verildi.

SİNEMA ÖDÜLLERİ

DRAM

Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Öykü Karayel “İşe Yarar Bir Şey”

Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Ilgaz Kocatürk “Tarla”

Yılın Kadın Oyuncusu: Başak Köklükaya “İşe Yarar Bir Şey”

Yılın Erkek Oyuncusu: Ahmet Mümtaz Taylan “Daha”

KOMEDİ

Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Ayta Sözeri “Aile Arasında”

Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit Çakmak, “Ölümlü Dünya”

Yılın Kadın Oyuncusu: Demet Evgar, “Aile Arasında”

Yılın Erkek Oyuncusu: Engin Günaydın, “Aile Arasında”

ÖZEL ÖDÜLLER

Ayhan Işık Özel Ödülü: Fatih Artman Ekrem Bora Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü: Hayat Van Eck “Daha”

Seçici Kurul Özel Ödülü: Çiğdem Selışık Onat

Onur Ödülü: Halil Ergün, Kayhan Yıldızoğlu, Süleyman Turan

TİYATRO ÖDÜLLERİ

Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Ecem Üstündağ “Kanlı Komedya-Caligula”

Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Özgün Aydın, “Joseph K”

Yılın Kadın Oyuncusu: Aysel Yıldırım, “Zabel”

Yılın Erkek Oyuncusu: Mert Fırat, “Joseph K”

KOMEDİ DALINDA

Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Didem Germen, “Sherlock Hamid”

Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu: Erdem Akakçe, “İntiharın Genel Provası”

Yılın Kadın Oyuncusu: Özge Özder, “Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar”

Yılın Erkek Oyuncusu: Mehmet Ali Kaptanlar, “Damdaki Kemancı”

ÖZEL ÖDÜLLER

Onur Ödülü: Yılmaz Gruda Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü: Nezaket Erden “Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit”, Erdem Kaynarca “Tato/ Baba”

Seçici Kurul Özel Ödülü: Sevmekten Öldü Desinler

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü: Nevra Serezli (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 21:55

www.evrensel.net