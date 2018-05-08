Tecritte tutulan LGBTİ mahpus: İntiharın eşiğine geldim

Erzincan T Tipi Hapishanesinde tecrit şartlarında tutulan LGBTİ mahpus, gönderdiği mektupla intiharın eşiğine geldiğini belirtti ve sevkini istedi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Tecrit şartlarında tutulan LGBTİ mahpus, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneğine (CİSST) gönderdiği mektupta intiharın eşiğine geldiğini belirterek LGBTİ mahpusların olduğu cezaevlerine sevkinin sağlanması için yardım talebinde bulundu.

Adli hükümlü olmasına rağmen siyasi ve ağırlaştırılmış mahpusların bulunduğu tekli koğuşlarda tutulduğunu aktaran LGBTİ mahpus gönderdiği mektupta, “Erzincan T Tipi Cezaevine geldiğim 5 gün revir odasında kaldım. Daha sonra siyasi ve ağırlaştırılmış mahkumların olduğu tekli bir hücreye konuldum. 1 saat havalandırma veriliyor. Ben siyasi ya da ağırlaştırılmış bir mahkum değilim. Ben adli bir mahkumum. Bahçem yok, Çamaşırlarımı yıkayıp asabileceğim yerim yok. Lavabo ve banyo aynı yerde. Bulaşıklarımı tuvaletin olduğu yerde yıkamaya çalışıyorum. Ben kronik astım bronşit hastasıyım. İnsan hakları ihlali yaşıyorum. Konuşacağım kimse yok, LGBTİ mahkumu yok. Psikolojim son derece bozuk. İntihar etme aşamasına geldim” ifadelerini kullandı.

‘LGBTİ MAHKUM BARINDIRMAYIZ’ REDDİ

Geçtiğimiz yıldan bu yana başka bir hapishaneye geçebilmek için sevk talebinde bulunduğunu aktaran LGBTİ mahpus, taleplerinin her defasında sonuçsuz kaldığını anlattı: “Sevkim önce Balıkesir L Tipi Cezaevine çıktı. Yalnız orada LGBTİ mahkumu olmadığı için sevkime onay çıkmadı. Daha sonra sırasıyla Rize L Tipi ve Kayseri 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi çıktı. Bu cezaevlerinden gelen cevaplar ‘Bu tarz LGBTİ mahkum barındıramayız’ şeklinde olup onay çıkmadı. Daha sonra Kayseri 2 No’lu Cezaevine iki LGBTİ arkadaşımız nakil oldu. Bana Erzincan Cezaevinde LGBTİ mahkum var dendi. Yani bana resmen oyun oynandı.” Mektubunda yaşadığı mağduriyetleri özetleyen LGBTİ mahpus, sevk ve kargo parası olarak yaklaşık 2 bin lira harcamak zorunda kaldığını söyledi. Kronik astım bronşit hastası olduğunu belirten mahpus, ağır hak ihlalleri yaşadığına dikkat çekti. Aydın Kuşadası’da yaşayan ailesinin uzaklık ve sağlık sorunları sebebiyle hapishane ziyaretine gelemediğini ifade eden mahpus, yardım talebinde bulundu: “Babam kalp ameliyatı geçirdi. Durumu ağır. Annem aynı şekilde, yaşlı insanlar. Engelli abim var o da Kayseri’de. Yani buraya gelme imkanları çok zor. Günden güne psikolojim bozuluyor. Ufacık bir odaya tıkıştırıldım. 7 yıldır iyi halli yatan biriyim. Dosyamı bozmak istemiyorum. Kalan cezamı benim konumumda olan lubunyalarla infaz etmek istiyorum. Güvenlik nedeniyle nakil olabilmem için yardım istiyorum.”

Mahpusun mektubu üzerine harekete geçen CİSST, yetkili makamlara başvurarak sevkin sağlanması için girişimlerde bulundu.

Kaos GL Medya İzleme Raporu: Basın LGBTİ’leri suçlu gösterdi

LGBTİ kamu emekçileri kimliğini gizliyor

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 15:42

www.evrensel.net