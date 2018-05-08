Anadolu Üniversitesi bölünmeye karşı ses çıkardı

Anadolu Üniversitesi öğrencileri üniversiteleri bölen yasa tasarısına karşı forum düzenledi.

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, üniversiteleri bölen yasa tasarısına karşı ses çıkarma eylemi yaptı. Dün bir forum düzenleyen öğrenciler “mücadeleye devam” kararı aldı.

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, İki Eylül Kampüsünde bir araya gelerek üniversiteleri bölen yasa tasarısına karşı ses çıkarma eylemi düzenledi.

Eylem sonrası öğrenciler Yunusemre Kampüsünde her iki kampüsten öğrenciler ve akademisyenlerin de katılımıyla bir forum düzenledi.

Forumda üniversiteleri bölen yasa tasarısı geri çekilinceye kadar mücadeleye devam etme kararı çıktı.

Öğrenciler perşembe günü ise daha kitlesel bir eylem yapma kararı aldı. (Eskişehir/EVRENSEL)

Anadolu Üniversitesi’nde bölünme protestosu

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 14:04

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