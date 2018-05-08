Feminist Forumda cinsellik tartışılacak

Kadın örgütleri tarafından düzenlenen Feminist Forum 2018, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Kadın Dayanışma Vakfı, Ayizi Yayıncılık, Kader Ankara, Gender ve Engelli Kadın Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Feminist Forum’18, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Forumda cinsellik hakkındaki ikili düşünce sistemlerinin pek çoğunu karakterize eden, tek bir ideal cinsellik olduğunu var sayan kimi özcü yaklaşımlar tartışmaya açılacak.

Forum 11 Mayıs’ta Gökçe Yiğitel ve Derya Bayraktaroğlu’nun “Bir S.C.U.M. tatbikatı” performansı ile başlayıp 13. Kadın Kadına Öykü Yarışması’nın ödül töreni ile devam edecek.

Forumun ikinci gününde Dr. Seven Kaptan ve Prof. Dr. Arşaluys Kayır’ın yürüteceği “Cinselliği Konuşmak: Mümkün Değil Konuşmadan Anlaşmak!” atölyesi yapılacak. Aylime Aslı Demir,“Feminizmlerin farklılaşan cinsellik kavramsallaştırmaları” başlıklı açılış konuşmasını yapacak. Mustafa Avcı, 19. Yüzyılda köçekler; Ezgi Sarıtaş Tanzimat sonrası dönemde heteronormativiteyi istikrarsızlaştıran anlatılar, Sevcan Tiftik ise Türkçe edebiyatta norm kıran cinsellikler üzerine konuşacak. Son oturumda Giovanna Camerton, “Lezbiyen İlişkilerde Patriyarkal İktidar ve Kontrolü Altedebilmek” başlıklı sunumunu yapacak.

Forumun son gününde ise Zehra Tosun’un kolaylaştırıcılığında “Kadınlar arası ilişkilerde patriyarkal çemberin dışına çıkmak” atölyesi yapılacak.

Forumun tam programı ve atölyelere katılım için [email protected] adresine matil atabilirsiniz. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 13:50

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