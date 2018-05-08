Ödürülen Feray Şahin’in ailesi: Kızımız için adalet istiyoruz

Özel Harekat polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Feray Şahin'in davası öncesi ailesi adalet talep etti.

Turan DAL

Mersin

Özel Harekat polisi F.B.A.’nın silahından çıkan tek kurşunla hayatını kaybeden Feray Şahin davasının 4’üncü duruşması bugün (8 Mayıs) Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi şahin ailesi açıklamalarda bulunarak, “Kızımız için adalet istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, İstanbul’da görev yapan ve tatil için Mersin’e gelen Polis Memuru F.B.A.’nın silahından çıkan kurşun ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Sanık, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti 3’üncü duruşmada sanık polisin tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mayıs tarihine ertelemişti.

‘KADIN KATLİAMLARININ ÖNÜNE GEÇİLSİN’

Şahin ailesi bugünkü duruşma öncesi çağrıda bulundu. Anne Aysel Şahin, “Kızımın katiline gereken en ağır cezanın verilmesini istiyorum. 23 yaşındaki yavrumu, arkadaşımı, dostumu kaybettim. Kadınlar öldürülmesin artık, analar ağlamasın. Gereken cezaların verilmesiyle kadın katliamlarının önüne geçilsin. Kızım için adalet istiyorum” dedi.

‘KIZIMIZIN KANI YERDE KALMASIN İSTİYORUZ’

Baba Bekir Şahin ise, “Üniversite son sınıfta okuyan gencecik kızımız, hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız, birinin saldırısını sonucu yaşamını yitirdi. Gaziantep’ten Mersin’e 4 duruşmadır geliyoruz. Kızımızın kanı yerde kalmasın istiyoruz. Elimizden gelen her türlü hukuki mücadeleyi yerine getireceğiz. Adalet yerini bulsun, katile en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 01:48

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