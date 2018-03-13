Feray Şahin davası: Polis delilleri karartmaya çalıştı

Polis kurşunuyla öldürülen Feray Şahin davasında avukatlar, 'Olay anındaki delillerin karartılması, suçun kasten işlendiğinin kanıtıdır' dedi.

Turan DAL

Mersin

Mersin’de polis kurşunuyla öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin davasının 3’üncü duruşması bugün Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesini talep ederek, duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, İstanbul’da görev yapan ve tatil için Mersin’e gelen Polis Memuru Fatih Burak A’ın silahından çıkan kurşun ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Burak A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Bugün Mersin 5’inci Ağır Ceza mahkemesinde davanın 3’üncü duruşması görüldü. Duruşmada Şahin ailesi hazır bulunurken, Mersin’den çok sayıda avukat da davaya müdahil oldu. Sanık Burak A. ise, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Duruşma ilk olarak tanıkların dinlenmesiyle başladı. Tanıklar emniyette verilen ifadelerini doğruladı. Ardından Feray Şahin’in avukatları söz aldı.

Avukatlar, kadın katliamlarına ilişkin bilgiler sunarak, bu kadın cinayetlerinin büyük oranda eş, kardeş ve baba tarafından işlendiğini aktardı. Burak A.’ya suçlamalarda bulunan avukatlar, “Olay anındaki delillerin karartılması, suçun kasten işlendiğinin kanıtıdır” diyerek, olay anında sanığın ellerini yıkadığı ve Şahin’in üstündeki tişörtü çıkararak suç üzerinde bazı tespitlerin yapılmasının engellendiği kaydedildi. Avukatlar son olarak, sanık Burak A.’nın tutukluluğunu devamını talep etti.

İlk duruşmada verdiği ifadeyi yineleyen Burak A. ise olayın kaza olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti konuşmaların ardından mahkemeye 5 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme, sanık polis Fatih Burak A.’nın tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.

Mahkemenin ardından konuşan baba Şahin ise, duruşma anında sanık Fatih Burak A.’nın yüzünde görülen tebessümlerin yaralayıcı olduğunu kaydederek, “Mahkemede dahi acımıza saygısı yok” ifadesini kullandı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 20:39

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