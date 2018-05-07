MMO, doğa ve uçurtma şenliğine çağırıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin her yıl düzenlediği 'Doğa ve uçurtma şenliği' 13 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece'de gerçekleştirilecek.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Doğa ve Uçurtma Şenliği” etkinliğinin dokuzuncusu 13 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece Göl Havzası’nda düzenlenecek.

Uçurtmadan taş boyamaya, ritimden yüz boyamaya 9 farklı atölyenin olacağı etkinlikte; top havuzundan tramboline 5 farklı çeşit oyun parkı da bulunacak.

Etkinliğe ilişkin konuşan MMO Beylikdüzü Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Arslan, etkinliğin amacının çocuklara eşit, özgür, adil ve insanca yaşayabilecekleri bir doğa ve dünya bırakmak olduğunu vurguladı.

2011 yılında Makina Mühendisleri Odası olarak Büyükçekmece göl havzasında bulunan bir arazinin ağaçlandırma yetkisini aldıklarını kaydeden Arslan, “Üyelerimizle birlikte yüzlerce ağaç diktiğimiz bu alanda her sene Doğa ve Uçurtma Şenliği düzenliyoruz. Ensar zihniyetinin ve onun destekleyicilerinin karanlığa sürüklemeye çalıştığı, her yıl sil baştan revize edilerek daha da gericileştirilen eğitim sistemine maruz bırakılan, özgürce düşünme ve hayal kurma hakkı elinden alınan, bilim ve tekniğe yabancılaştırılan çocuklarımıza bu etkinlikle bir farkındalık yaratmaktır. Nazım’ın dizelerinde söylediği gibi bir günlüğüne de olsa ‘’Dünya’yı çocuklara verelim’’ istiyoruz. Çeşitli atölyelerle hayal dünyalarının farkına varsınlar, uçurtmalarla umutlarını gökyüzüne uçursunlar, farklı oyunalanlarıyla bir arada, paylaşarak oyun oynamanın tadına varsınlar istiyoruz’’ dedi.

13 Mayıs Pazar saat 13.00’de başlayacak olan etkinlik için Kartal ve Bakırköy’den servis kaldırılacak.

ATÖLYELER

DRAMA ATÖLYESİ

KİL ATÖLYESİ

RESİM ATÖLYESİ

BOYAMA ATÖLYESİ

BOYAMA ATÖLYESİ

YÜZ BOYAMA

YARATICI DANS VE RİTM ATÖLYESİ

3D PRİNTER ATÖLYESİ

DJ EŞLİĞİNDE MÜZİK ATÖLYESİ

PALYAÇOLAR EŞLİĞİNDE HALAT ÇEKME, MENDİL KAPMACA, KAŞIKLA YUMURTA TAŞIMA, ÇUVAL YARIŞI, VS.

ŞİŞME OYUN ALANLARI

CANLI LANGIRT

TRAMBOLİN

ÇOCUK SUMO

TOP HAVUZU (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 21:40

www.evrensel.net