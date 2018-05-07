Bilgen yazdı, Erdoğdu onayladı: Birlikte kazanacağız

Mustafa Sönmez'in 'HDP barajı geçerse AKP kaybediyor' değerlendirmesini 'Birlikte kazanacağız' notuyla paylaşan Bilgen'e Erdoğdu'dan destek geldi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, muhalefetteki partileri kastederek, “Birlikte kazanacağız” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da “Hemşehrime katılıyorum” diye yanıtladı.

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, seçim sonuçlarını değerlendiren şu paylaşımı yaptı:

“CHP ve müttefikleri yüzde 42 alır, HDP barajı geçerse, AKP tarafı TBMM’de çoğunluk olamıyor, kaybediyor. 24 Haziran akşamı bu sonuç alınırsa 2. turda, ‘Meclis, cumhurbaşkanı uyumu’ için Tayyip Erdoğan’ın rakibi olma ihtimali yüksek İnce’nin şansı artar. İnce’ye HDP seçmeni de oy verir HDP, mutlaka barajı geçmeli.”

Bu tweet üzerine yorum yapan Ayhan Bilgen, “Hesap ortada. Ya birlikte kazanacağız. Ya birlikte kazanacağız” diye yazdı. Aykut Erdoğdu da Bilgen’in bu yorumunu, “Hemşehrime katılıyorum” diyerek paylaştı. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (7 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 18:56

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