Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusu için evraklarını YSK'ye teslim etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı. Başvuru için evraklarını teslim etmesinin ardından YSK önünde basına açıklamalar yapan Perinçek, "Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu sürece çözümler üretmeye ve Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını" ifade etti.

Perinçek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Bütün milletimizin, bütün emekçilerin 1 Mayıs mücadele gününü kutluyorum. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var."

Perinçek, "100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4-5-6-7-8-9 Mayıs günleri sabah 9'dan başlayarak akşam 20'ye kadar vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına imza atmak için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden Partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız." (Ankara/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 14:41

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