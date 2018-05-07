CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alındı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in görevden alındı. Yerine kanalın Ankara Haber Müdürü Dicle Canova'nın getirildiği iddia ediliyor.

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'teki görev değişiklikleri devam ediyor.

CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından bir değişiklik de kanalın Ankara Temsilciğinde yaşandı.

Hakan Çelik'in Ankara Temsilcisiliği görevini devretti. Görevin Dicle Canova'ya devredeceği iddia edildi.

Hakan Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı: "CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim."

DEMİRÖRENLERİN AVM'SİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Hakan Çelik'in Demirören AVM ile ilgili Tweet'i. Çelik, Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satılmasının ardından bu tweet'i sildi.

Hakan Çelik'in, Demirörenlerin İstiklal Caddesindeki AVM'siyle ilgili attığı tweet tartışmalara neden olmuştu.

HANDE FIRAT'IN YERİNE GÖREVE GELMİŞTİ

Hakan Çelik, Hande Fırat’ın Hürriyet’in Ankara Temsilciliği’ne getirilmesinin ardından CNN Türk Ankara Temsilcisi olmuştu. 2005’ten itibaren Posta gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini de yürüten Hakan Çelik, CNN Türk’te “Parametre” programına yorumcu olarak katılıyor ve “Hafta Sonu Keyfi” programını sunuyor.

HAKAN ÇELİK KİMDİR?

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Hakan Çelik, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Avrupa Birliği’nin Siyasi Yapısı, İletişim Fakültesi'nde ise Radyo Televizyon Sinema bölümünde Bilim Kurgu Sineması üzerine yüksek lisans programlarına devam etti. Lisansüstü çalışmalarını Londra'da City University'de sürdüren çelik, dünya liderleriyle yaptığı röportajlarla dikkat çekti. Hakan Çelik'in uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji ve müzik alanında uzmanlığı bulunuyor.

(MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 20:44

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