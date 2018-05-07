SMDK'nin yeni başkanı Abdurrahman Mustafa

İstanbul'da düzenlenen SMDK 39. Olağan Genel Kurulu'nda, mart ayında istifa eden Riyad Seyf'in yerine Abdurrahman Mustafa başkanlığa seçildi.

Türkiye destekli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığına Türkmen kökenli Abdurrahman Mustafa seçildi.

SMDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mustafa'nın tek aday olduğu ve Genel Kurula katılan 75 üyeden 66'sının oyunu alarak başkan seçildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre Genel Kurulda ayrıca Dima Musa, Bedr Camus, Abdulbasit Hamu başkan yardımcılığına, Nezir el Hakim ise SMDK Genel Sekreterliğine seçildi.

SMDK Siyasi Kurulu, mart ayında sağlık sorunları nedeniyle Seyf'in istifa ettiğini açıklamıştı. O dönem Başkan Yardımcısı olan Mustafa, Seyf'in istifasından sonra vekaleten başkanlık yapmıştı.

İstanbul merkezli SMDK, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşürülmesi için kuruldu. SMDK, Suriye'deki cihatçı gruplara desteğiyle biliniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 11:00

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