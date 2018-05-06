Vakıfbank CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 4. kez şampiyon oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup eden Vakıfbank, 4. kez kupanın sahibi oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'da mücadele eden Vakıfbank, finalde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. toplamda da 4. kez bir numaralı kupanın sahibi oldu.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four mücadelesinde finalde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj’la karşı karşıya geldi. Vakıfbank 25-17, 25-11 ve 25-17’lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve şampiyonlar liginde zafere ulaştı.

Bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluk sevinci yaşayan Vakıfbank, bu sonuçla üst üste ikinci toplamda da tarihinin dördüncü şampiyonlar ligi şampiyonluğunu elde etti.

Üçüncülük maçına çıkan diğer Galatasaray ise Imoco Volley Conegliano’ya 3-0 yenildi ve organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 20:35

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