Onur Hamzaoğlu, annesinin cenaze törenine katıldı

Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, annesi Saliha Hamzaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Kocaeli Üniversitesi'nden barış imzacısı olduğu için ihraç edilen ve halen Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDK Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, annesi Saliha Hamzaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Defalarca başvuru yapılmasına rağmen hastanede yattığı süre boyunca annesini gormesine izin verilmeyen Onur Hamzaoğlu, jandarma nezaretinde cenazeye katıldı.

Önce annesinin Göztepe'deki evine daha sonra da evin yanında bulunan Hacı Ahmet Tatari Cami'ine getirilen Hamzaoğlu, ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Hamzaoğlu'nun cami bahçesinde yapmak istediği konuşmaya jandarmalar tarafından izin verilmedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Onur Hamzaoğlu'nun annesi ile görüştürülmemesi ile ilgili, “Bu hazin tabloyu hep birlikte izliyoruz. Turkiye’nin geldiği nokta bu. Böyle bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Onur Hoca hiç haketmiyor. Bu muameleyi layık görenleri kınıyoruz” dedi.

Cenaze törenine Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerden ihraç edilen barış akademisyenleri başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ile siyasi parti ve kurum temsilsici katıldı. TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tukel ve Merkez Konsey üyeleri ile İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK'e bağlı sendikaların yöneticileri, HDK Eş Genel Başkanı Gülistan Koçyiğit, EMEP GYK Üyesi Arzu Erkan da katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Saliha Hamzaoğlu'nun cenazesi Urla Zeytinalanı mezarlığında toprağa verildi. (İzmir/EVRENSEL)

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun annesi yaşamını yitirdi

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 19:06

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