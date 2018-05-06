'Üç Fidan', idam edildikleri saatte anıldı

46 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Buca’da idam edildikleri saatte yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edildikleri saatte Evka-1 Pazar Yeri’nde bulunan Üç Fidan Anıtı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı.

CHP Gençlik Kolları, Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, ADD ve Eğitim-İş’in katıldığı, Buca Belediyesi tarafından organize edilen anma töreni için saat 03.30’da Buca Tenis Kulübü önünde ellerinde meşalelerle toplanan yüzlerce kişi anmanın yapılacağı Üç Fidan Anıtı’na kadar “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. filoyu unutmayın”, “Faşizme ölüm halka hürriyet” gibi sloganlarla yürüdü.

Evka-1 Pazar Yeri’nde bulunan Üç Fidan anıtında yapılan anmada saygı duruşu ve sinevizyon gösteriminin ardından çeşitli kurumlar adına yapılan kısa konuşmalarda Denizlerin mücadelesinin yükseltilmesinin önemine vurgu yapıldı. Anma programında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Denizlerin mücadelesinin halen devam etmekte olduğunu belirterek, “24 Haziran’da ya faşizme boyun eğeceğiz ya da tam bağımsız ve demokratik Türkiye’yi kurma yolunda ilerleyeceğiz. Onlara selam olsun” dedi.

Konuşmalardan sonra anıta topluca karanfiller bırakılarak ve “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganı atıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 10:56

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