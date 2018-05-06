Gaziemir’de Üç Fidan Parkı ve Anıtı açıldı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anısına Üç Fidan Parkı ve Anıtı açıldı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 46. yılında Üç Fidan Parkı ve Anıtı açıldı. Üç bölümden oluşan, 10 bin metrekarelik alanda heykeltıraş Tonguç Sercan’ın yapıtı Üç Fidan Anıtı, yürüyüş yolları, spor aletleri ve sahasını içerisinde barındıran, binlerce çeşit süs çiçekleri ve ağaçlarla süslendi.

Ege Serbest Bölge arkası, Evka 7 yolu üzerinde yapılan parkın açılışına, CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Mustafa Balbay, Özcan Purçu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı H. İbrahim Şenol, Deniz Gezmiş’in kardeşi Bora Gezmiş, Denizlerin arkadaşlarından kalabalık bir grup ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, EMEP İzmir İl Başkanı Emine Uyar ve partililer katıldı.

GEZMİŞ: GENÇLER MÜCAELEYE DAHA ÇOK KATILMALI

Açılış töreninde konuşan Bora Gezmiş, Denizlerin bağımsızlık uğruna canlarını verdiklerini ifade ederek “Gençlere sesleniyorum bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi istiyorsak mücadeleye daha çok katılmalıyız” dedi.

TONAK: DENİZLER SON ÇIĞLIKTI

Denizlerin mücadele arkadaşları adına konuşan Hacı Tonak, Denizlerin bağımsızlık ve demokrasi savaşımı verdiklerini belirterek, “Onlar tüm toplumun arzusu adına, toplumun kurtuluşu adına son çığlığı ifade ediyorlardı. Denizler devrimle birlikte anılanlar, devrimin en güzel yüz metresini koşanlardır” dedi.

ŞENOL: GENÇLER BAĞIMSIZLIĞA, DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIN

Gaziemir Belediye Başkanı H. İbrahim Şenol, Denizlerin bağımsızlık, demokrasi ve barışın sembolleri olduklarını, genç yaşta emekçi halkın kurtuluşu için hayatlarını feda ettiklerini belirterek, “46 yıl önce ezilen ve sömürülen tüm Türkiye halkının kurtuluşu uğruna bedence aramızdan ayrıldılar ama unutulmadılar. Onlar emperyalizmin işbirlikçisi iktidarca katledildiler. Gençler, ülkenin bağımsızlığına, demokrasiye sahip çıkın çıkın” dedi.

KOCAOĞLU: MEŞALE OLDULAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada, ‘68 kuşağını yok edemeyen güçlerin ‘78 kuşağının üzerinden daha ağır bir baskıyla geçtiklerini, “Böylece ilerici gençliğin yok edildiğini” ifade ederek “‘68’lerde, ‘78’lerde gençleriyle barışacak kadar yüreği olmayanların getirdiği nokta budur. Onlar boşu boşuna hayatlarını kaybetmediler, onlar bizlere meşale oldular. Her zaman akıl ve bilim galip gelmiştir. Bu açıdan 24 Haziran seçimi çok önemlidir. Tüm coğrafyamıza barışın gelmesi için 24 Haziran’da başarmak zorundayız” dedi.

Konuşmalardan sonra müzik dinletisi eşliğinde Üç Fidan Anıtı’nın açılışı yapıldı.

Gaziemir Belediyesi ayrıca 6 Mayıs akşamı saat 20’de Atatürk Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Sahnesi’nde sanatçı Musa Koçer’in vereceği “Deniz Gibidir Gökyüzü” konser etkinliğiyle 3 Fidan Anma Etkinliğini gerçekleştirecek. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 10:47

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