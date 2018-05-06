Fotoğraf: Kerem Alperen Kaya/AA
AKP kongresi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
06 Mayıs 2018 08:29
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki AKP kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak AKP İstanbul 6. Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Kongre sebebiyle alınan trafik tedbirleri kapsamında Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı’ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'na giden yolların kapanma noktaları şöyle; D-100 Karayolu Güney Ataköy istikameti yol girişleri, D-100 Karayolu Kuzey Bahçelievler istikameti yol girişleri, Ataköy Köprüsü üstü (yol Bahçelievler'den itibaren kesilecek), Rauf Orbay Caddesi Kuzey Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri, Rauf Orbay Caddesi Güney Yol Adnan Kahveci Bulvarı istikameti yol girişleri. (İstanbul/AA)Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 08:34
www.evrensel.net